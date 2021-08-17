Мировые аномалии, вероятно, объясняются существованием темной материи

Во всем мире, особенно в космосе, фиксируется немало аномальных явлений, которые невозможно объяснить с точки зрения современной науки, говорят ученые. Они же предполагают, что ключ к разгадке таких явлений может оказаться в темной материи. Однако еще нужно доказать, что таковая действительно существует.

В данный момент группа специалистов из венгерского института ядерных исследований непосредственно занялась поиском темной материи.

По существующей в научных кругах версии, примерно 95% Вселенной состоит из темной материи. Но так как мы с вами состоим вовсе не из нее, для нас она остается невидимой и неосязаемой. Тем не менее, попытки зафиксировать существование темной материи не прекращаются.