Генсек НАТО предупредил о дистанционных ударах по Афганистану в случае появления “Аль-Каиды”

По его словам, речь идет о таких группировках, как “Аль-Каида”, если она вернется в страну.

“Соглашение между США и “Талибаном”, заключенное в феврале 2020 года, предусматривает, что американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма”, – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО ожидает от “Талибана” соблюдения этих договоренностей. Он отметил, что за последние два десятилетия не было террористических атак на территории стран – членов Альянса, организованных из Афганистана, и “те, кто сейчас пришел к власти, несут ответственность за то, чтобы международные террористы не вернули себе плацдарм”.

“Союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердиться и снова планируют атаки против стран – участниц НАТО”, – добавил генсек.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

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