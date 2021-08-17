 

Трех задержанных после обысков крымских татар отправили в СИЗО – Денисова

17.08.2021, 21:24, Новости дня
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Так, Раиф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Джеббар Бекиров – до 10 октября. Им инкриминируют организацию деятельности “Хизб ут-Тахрир” – организации, которая запрещена и признана террористической в России, но свободно действует в Украине и большинстве европейских стран. 

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/373607240787221

Третий задержанный, Рустем Таиров, отправится в СИЗО до 11 октября, его обвиняют в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”. Еще двоим задержанным – Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву – меру пресечения выберут завтра, добавила украинский омбудсмен.

Сотрудники российского ОМОН, ФСБ и Центра противодействия экстремизму проводили обыски в домах крымских татар без допуска адвокатов и предъявления соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке, указала Денисова.

Омбудсмен назвала преследование крымских татар оккупационными властями религиозно мотивированным и потребовала немедленно освободить их. Денисова также призвала международное сообщество усилить давление на Россию.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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