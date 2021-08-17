В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа

Представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты в ближайшее время сфокусируются на ситуации в аэропорту Кабула, “чтобы убедиться в том, что он продолжает работать”.

Кирби подчеркнул, что после захвата власти в Афганистане группировкой “Талибан” США должны “вывезти настолько много людей, насколько возможно”. По словам спикера Пентагона, “речь идет не только об эвакуации американцев, но и о моральных обязанностях в отношении афганцев”, которые помогали США последние 20 лет.

Во вторник пакистанский журналист Ваджахата Казми сообщил в Twitter, что возле аэропорта Кабула находятся тысячи людей.

“Многие из собравшихся пытаются преодолеть стену и спрыгнуть по другую ее сторону. Войска США – внутри аэропорта, а “Талибан”, по сообщениям, размещается снаружи”, – написал Казми, добавив к посту видео, на котором множество афганцев пытаются перебраться через заграждение.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU

— Wajahat Kazmi * (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами “Талибана” в Дохе (Катар), сообщало AP. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

“Талибан” заявил, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.

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