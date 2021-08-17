Елена Ваенга отдает бывшему гражданскому супругу 50% от всех гонораров

Стало известно о том, что 50% своих гонораров Елена Ваенга отдает Ивану Матвиенко, своему бывшему гражданскому супругу. Певица благодарна ему за то, что поверил в нее и помог финансово.

Ради того, чтобы Елена Ваенга смогла выпустить первый альбом, экс-муж продал квартиру. Все вырученные средства он вложил в творческую карьеру возлюбленной. В результате артистка стала известна в странах СНГ. При этом Ивана Матвиенко интересовал не столько заработок певицы, столько ее развитие и самореализация.

Изначально Елена Ваенга мечтала о карьере актрисы театра. После того, как она окончила музыкальное училище, мечтала стать студенткой театрального ВУЗа. Однако все попытки будущей знаменитости были провальными. Бывший гражданский супруг верил в нее и считал, что ей стоит делать упор на занятия музыкой. Их отношения продлились 17 лет, а рассталась пара из-за того, что не могла иметь детей. Несмотря на то, что их роман давно в прошлом, Елена Ваенга благодарна экс-возлюбленному за все, что он для нее сделал.

Источник: dni24.com