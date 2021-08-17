 

Ольга Орлова заявила, что возлюбленный «безвозвратно украл ее сердце»

17.08.2021, 21:22, Разное
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В одном из интервью Ольга Орлова высказалась о том, что построить отношения можно в любом возрасте. Например, новый возлюбленный «безвозвратно украл ее сердце», когда артистке было 42 года.
По словам ведущей, теперь она живет под одной крышей с лучшим мужчиной на планете. Для Ольги Орловой ее избранник идеальный и она счастлива рядом с ним. По словам знаменитости, она точно сформулировала, какого мужчин хотела бы видеть рядом с собой. Экс-солистка «Блестящих» считает, что она умеет ждать, поэтому сейчас рядом с ней находится достойный человек.

Ольга Орлова убеждена, что настоящие мужчины еще не перевелись. Поэтому, она советует своим одиноким подругам и поклонникам не видеть дома, а чаще выходить в люди. При этом сама жительница должна быть изначально настроена на прекрасный исход истории знакомства. Сама ведущая верила, что обязательно сможет встретить достойного избранника, которого полюбит всей душой. В результате, это действительно произошло и в свои 44 года артистка безумно счастлива.

Источник: dni24.com



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