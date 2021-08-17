Политолог Шаповалов рассказал о “циничной” внешней политике США

После вывода американских войск из Афганистана власть в стране захватили члены террористической группировки “Талибан*”. 15 августа им удалось штурмом взять Кабул и заставить капитулировать правительство исламской республики. Глава государства сбежал из страны, а национальная армия не смогла противостоять талибам*. Заместитель директора ИИП МПГУ Владимир Шаповалов назвал внешнюю политику США циничной.

В беседе с журналистами RT, эксперт прокомментировал заявление президента США Джо Байдена. Ранее глава Белого дома подчеркнул, что готов к критике из-за решения завершить военную миссию в Афганистане. Политолог отметил, что американцы настроены к нынешнему главе государства лучше, чем к его предшественнику Дональду Трампу.

Он также не исключил, что Байдена могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. По мнению Шаповалова, в Америке всегда найдут способ оправдать президента за поражение в Афганистане.

Эксперт добавил, что внешняя политика США очень цинична, поэтому Белый дом может действовать в этой ситуации по разным сценариям. По его словам, существует вероятность, что американцы используют эскалацию в Афганистане, чтобы увеличить напряженность во всем регионе. При этом совершенно не обязательно устанавливать контакты с новыми властями, считает Шаповалов.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.