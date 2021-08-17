Теннисный центр в Покровском-Стрешневе откроется в начале 2023 года

Москва – за здоровый образ жизни. В столице активно строят бассейны, футбольные стадионы, центры для разных видов единоборств. Главное, чтобы москвичи выбирали занятие по душе; чтобы современный и комфортный спортивный центр был недалеко от дома.

Для любителей тенниса построят теннисный центр с шестью крытыми кортами на Волоколамском шоссе в Покровском-Стрешневе – недалеко от стадиона “Спартак” и одноименной станции метро. Ввести здание в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 года.

Здесь будут не только корты, но и зал для настольного тенниса, а также два зала для

сквоша. В здании также оборудуют тренажерный зал, появятся раздевалки, тренерские,

буфет, медицинский блок, кладовые и инвентарные комнаты, мастерская по

перетяжке ракеток и бутик спортивного инвентаря.

Спортивные объекты оформят в одной концепции. Фасад комплекса облицуют алюминиевыми кассетами, а цоколь — керамогранитными плитами. Возле здания сделают открытые автостоянки, установят лавочки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Напомним, в 2021 году в Покровском-Стрешневе построили спортивный комплекс. Здание площадью 32,6 тысячи квадратных метров расположилось по адресу: улица Летная, дом 73 – на территории бывшего Тушинского аэродрома.

Спортивный комплекс состоит из трех блоков: пятиэтажного центра художественной гимнастики, пятиэтажной ледовой арены и трехэтажного центра автомобильного спорта. В здании также есть помещения Федерации фехтования России.

А еще в Покровском-Стрешневе

до конца года достроят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью девять тысяч квадратных метров. В этом здании оборудуют взрослый и детский бассейны, универсальный игровой и тренажерный залы. Здесь планируется проводить групповые и индивидуальные занятия по волейболу, бадминтону, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, аэробике, чирлидингу, оздоровительной гимнастике и плаванию.

Кстати, с 2011 года в Москве появилось более 140 объектов спортивной инфраструктуры. До 2023 года в городе построят еще порядка 30 таких объектов.