 

Евросоюз признал победу талибов в войне в Афганистане

17.08.2021, 21:10, Новости дня
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Евросоюзу нужны контакты с «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России), для решения экстренных вопросов, при этом речь об официальном признании движения со стороны ЕС не идет, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

««Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Об официальном признании речь не идет, но необходимо решать практические вопросы, к примеру, иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Для этого необходимо вести контакты с властями на местах», – сказал он на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане, передает РИА «Новости».

Ранее движение «Талибан» (запрещено в России) провело первую пресс-конференцию, представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение контролирует все границы страны, а также не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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