Мнение: Вымирание белых, ленивые американцы и разруха в Нью-Йорке

1. Падение доли белого населения в США продолжается поражающими воображение темпами. Ещё каких-то 30 лет назад, в 1990 году, белых было три четверти, теперь же их – чуть более половины (57%). Ещё лет 10-15 ускоренной дебелизации, и такими темпами белые будут составлять менее 50%, – а к середине века, с учётом глобального потепления, на месте нынешних США будет Северная Бразилия с ракетами.

Уверенно падает также доля белого населения в Великобритании, однако там этот тренд ещё только в начале своей страшной траектории:

https://www.facebook.com/usapoliticsonline/photos/a.1644837119150923/2649276772040281/?type=3&theater

Почти одновременно в Соединённом Королевстве и США вышли знаковые отчёты о стремительно меняющейся демографической обстановке. Приток мигрантов становится главным драйвером роста численности жителей Англосферы – и на фоне спада рождаемости это приводит к замещению коренного населения.

Бюро статистики США поделилось предварительными результатами прошедшей в 2020 году переписи. Впервые в истории страны – начиная с 1790 года – количество белого населения в абсолютных цифрах сократилось. За десять лет белых стало меньше аж на 5.1 млн человек.

Белые теперь составляют 57.8%, хотя ещё десять лет назад их было 63.7%. Доля белого населения в процентном соотношении безостановочно падает с 70-х годов: однако сейчас белых стало меньше и в абсолютных цифрах. Это связано в первую очередь с высоким уровнем самоубийств, “опиоидной лихорадкой” и низкой рождаемостью.

В 2019 году впервые в американской истории рождаемость среди всех демографических групп упала ниже уровня воспроизводства населения. Но для испаноязычных, азиатов и чернокожих она компенсируется притоком мигрантов из стран третьего мира. Процент хиспаников [латиноамериканцев] вырос до 18.7%, в то время как доля азиатов поднялась до 6.1%. Чернокожие остались на уровне 12%.

В шести штатах и округе Колумбия представители меньшинств теперь составляют основную часть населения. При этом половина всего прироста населения с 2010 года пришлась на долю испаноязычных. А количество белых за 10 лет сократилось в 75% всех округов и 35 штатах Америки.

Тем временем очень похожая статистика прослеживается и по другую сторону Атлантики. Число мигрантов в Соединённом Королевстве за 10 лет превысило 9 млн человек – что сопоставимо с численностью населения Шотландии и Уэльса вместе взятых.

А общее количество представителей меньшинств достигло 13 млн, в то время как доля белого британского населения упала ниже 80%. Треть всех новорождённых за 10 лет имела хотя бы одного родителя-мигранта, а с 2017 года именно мигранты и их дети ответственны за 90% прироста населения Соединённого Королевства.

Весьма примечательно, что доля чернокожих в США практически не растёт, хотя именно их назначили главным символом борьбы за расовую справедливость в Америке.

Сторонники теорий заговора, пожалуй, сделали бы вывод, что всё это хитрый план латиноамериканцев (то есть потомков индейцев, смешавшихся с белыми) при поддержке их ближайших родственников-азиатов: столкнуть лбами белых и чёрных оккупантов, а пока те будут заняты борьбой друг с другом, постепенно наращивать ряды, чтобы в итоге вернуть всю Америку в состояние, близкое к доколумбову.

2. Восстановление экономики США после коронакризисного спада идёт неплохими темпами. Казалось бы. Число рабочих мест растёт – открытых вакансий стало аж в полтора раза больше, чем до пандемии, целых 9,2 миллиона. Проблема в том, что вакансии не заполняются – американцы настолько привыкли к щедрым социальным выплатам во время карантина, что теперь попросту отказываются работать:

https://www.marketwatch.com/story/u-s-job-openings-hit-record-9-2-million-as-businesses-compete-for-limited-supply-of-workers-11625667240

Отказу от работы способствует также некоторый спад в миграции из-за закрытых границ, а более всего то, что во время пандемии власти фактически разрешили не платить за квартиры, запретив лендлордам выкидывать неплательщиков на мороз. Главной статьи расходов больше нет, так что можно спокойно проедать пособие, не отвлекаясь на разную ерунду типа поисков работы.

Ещё не попавшая в тенёта социализма часть американского общества надеется, что этот пир во время чумы прекратится после тотальной вакцинации и завершения эпидемии. Пессимисты однако видят в происходящем фатальное разложение знаменитой протестантской трудовой этики, которая когда-то сделала Америку великой.

3. Печальный рассказ русскоязычной жительницы США о положении дел в Нью-Йорке:

https://www.facebook.com/SviridovaAlexandra/posts/4450890571640955

Август двадцать первого года. Манхеттен.

Прошлась по городу. Тяжкое зрелище. Город лежит истерзанный. Если бы лежала такая собака, её бы уже подобрали. Потому что Общество защиты животных есть, а общества защиты Нью Йорка нет. Его можно узнать, но не сразу. Вспомнила тяжкий случай, когда муж вышел утром из дома, ему раскроили череп неподалеку, и он вернулся домой. Дошел, постучал в окно, а жена его не узнала и не впустила. Когда всё же вышла из дома, спасать уже было некого. Так я ступаю по Манхеттену, и стыжусь своей беспомощности.

Этот горький год развала и распада города-страны-системы показал мне, что Нью Йорк в массе своей, город не просто одиноких людей, а одиноких и несчастливых – потому что никто не любит свою работу. И все прежде ходили на службу не по любви, а за деньги. Когда выяснилось, что можно не платить за жильё, – все с радостью бросили службу. Город вопит – большими буквами на всех столбах «Help Wanted» и «Now Hiring», – и никто не приходит на помощь. Внутренней потребности продолжать делать то, что ты делал, как оказалось, нет. А что мешало им найти работу по душе – не знаю.

Остался мой ближний круг, в котором те, кто учили – учат дистанционно, те, кто лечили, так и лечат, те, кто писал книги – так и пишет, а кто переводил – так и переводят. Аптекарь держит аптеку открытой, – спасибо, Леночка, менеджер газеты продолжает издавать ее, водители – водят автобусы, такси. Метро работает, Элон Маск летает. Мусорщики будят грохотом в ночи и на рассвете. Спасибо. Продуктовые магазины открыты, лотошники стоят. Радио, телевидение, – выходит в эфир с колена. Остальная публика в массе своей ничего не делает. В крайнем случае может вас ограбить. Предварительно сбившись в стаю на велосипедах, мопедах, другом двухколесном, чему не знаю названия. Налетают, сбивают с ног, отнимают скутер, телефон, кошелек, и бегут. В масках. Им очень пришлись по душе маски. Не хватает только блэк-аута, который я однажды прожила, чтобы город разнесли в щепу.

Этой публике-стае город дал пособие по безработице, которое, как оказалось, зачастую превышало то, что стая прежде могла заработать. Плюс – город разрешил НЕ платить за аренду жилья и запретил выселять тех, кто не платит. Лендлорды Нью Йорка несут миллионные убытки. Лендлорд обязан содержать менеджмент, который следит, чтобы в доме текла вода из кранов в кухне-ванне, в унитазе, работало отопление-лифт-кондиционер, вывозили мусор. Лендлорд богатый, ему пособие не положено. А бедный человек, который этим пользуется, ответственности ни за что не несёт.

Бездомных Нью Йорка расселили в дорогих отелях, и им понравилось. Я задавала вопросы в воздух, как их оттуда будут вынимать. Ответ наблюдаю: никак. Не узнать, какая сделка была заключена ублюдком-мэром с владельцами отелей. Ровно сегодня общество защиты бездомных празднует очередную отмену выселения. О раздаче бесплатных продуктов говорить тошно – я зачастую вижу, какими коробками стая тащит то, что выдает им загадочная церковь, в которой ни служб, ни священника на 179 Стрит и Сент Николас в частности. Вижу, как на ближайшем углу они выбрасывают ту еду, которая им не по душе. Следом – нормальные люди – при виде этого кощунства, начинают подбирать эти пакеты с едой просто от стыда. И просить прохожих взять себе. Увидев, как я в ужасе смотрю на выброшенную еду, растерянный мужик взмолился: – Возьми, это же молоко! – и я взяла из его рук мешок пакетов с молоком. Бедные люди выбросили.

Отполировало эту красоту разрешение на марихуану, которая теперь не выдувается океанским ветром с улиц острова. Ею торгуют открыто – и в специализированных магазинах, и с рук. Об автомобилях с фальшивыми – бумажными – номерами не говорю, об этом уже говорит радио. Бедная стая заклеивает бумажными свои номера на своих бедных машинах, чтоб не платить за проезд по мостам, которые построили для них богатые. Они очень изобретательны – бедные на автомобилях с бесплатными телефонами, которые выдают получателям пособия.

И вся эта власть, которая создала эту красоту, испаряется, как лёд в солнечный полдень: два ненавидящих друг друга итальянца оставляют свои стулья. Мэр-дебилио-Деблазио удаляется в глубину кадра, а неудачливый бабник Куомо будет стёрт ластиком с листа истории на неделе. Остаются лендлорды на грани банкротства, отельеры с бездомными, и стада получателей пособий с травой. И кто бы ни пришел во власть, он ничего не сможет сделать один по одной причине: с улиц города исчезла полиция.

Вопрос к читателям из США: верно ли тут описан современный Нью-Йорк?