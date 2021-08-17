Пост для потенциальных Богинь – Личное мнение

Вот что вы за люди такие?

Зачем травите Боньку за то, что она на пятом десятке лет открыла онлайн-институт для женщин, где учит немолодых дам с окраин тому, как стать богинями с большой буквы «Бэ»: развести мужиков на покупку красных труселей и прорваться в Дубай?



Фото: Соцсети

Вы думаете самой Боньке эти трусы кто-то купит?

Да она — «всё сама-сама»!

А вы, бессердечные, над ней ржёте в то время, как эта несчастная, так и не прорвавшаяся к «дольче вита» тётка просто пытается заработать хоть какую-то копеечку на своих марафонах.

Вы совсем не умеете думать. Обзываете Вику по-всякому во главе с Соловьёвым. Головы-то включите!

Как вы думаете, почему я за всю свою жизнь не провела ни одного марафона и не собираюсь?

Чтобы я взялась возиться с комплексами и месячными куриц, я должна быть в глубокой финансовой жопе. А я прекрасно зарабатываю. Мне нет нужды опускаться до жалкой халтуры.

Боня пытается научить тёток тому, в чём сама обосралась по всем фронтам.

Если уж вы так хотите попасть на эскорт или на содержание к мужчине загляните сначала в собственный паспорт.

Заглянули? Идём дальше.

Если вы родились в прошлом веке, закройте паспорт и идите учиться или работать: вам поздно начинать карьеру богини с большой буквы «Бэ».

Теперь подойдите к дверному косяку и попросите маму или подругу измерить ваш рост.

Если он — ниже 175 сантиметров, идите учиться или работать: шанс прорваться в богини с большой буквы «Бэ» у вас крайне невелик. Вот я — женщина умная и прагматичная — не сделаю на вас ставку в этой карьере.

Если вы родились в этом веке, вам уже есть 18, и ваш рост начинается от 175 см, то с вами можно дальше вести разговор. Остальные, брысь!

Богиня с большой буквы «Бэ» должна быть стройна, ухоженна и естественна.

Не надо подобно Самойловой или Решетовой пилить впопыхах носяру и вкачивать в себя литры силикона. Это — не то что вчерашний, это — позавчерашний день. Моветон.

Договорились?

Если вы родились с кривым едалом, его, конечно же, необходимо подрихтовать. Только делать это следует не по моде вышедших в тираж эскортограмщиц, а по «золотому сечению».

Для этого нужен хороший пластический хирург, знающий, что это такое golden ratio, а не кустарь, кромсающий ширпотребные профили «под Джоли».

Возможно, ваша проблема — это вовсе не нос, а подбородок.

Возможно, губы «как у Джоли» вам не пойдут, так как расстояние между кончиком носа и верхней губой не предусматривает большого объёма между ними. Однако если при этом отпилить кончик, лицо, вообще, потеряет хоть какую-то симметрию и станет тупо комичным.

Да, такое тоже бывает.

Оксана Самойлова — яркий тому пример.



Фото: Соцсети

Если уж вы хотите что-то делать с лицом, ищите хирурга, который работает по golden ratio, a не по шаблону «под Джоли».

Лица, приближенные к «золотому сечению», довольно разнообразны. Идеальные — такие, как у Орнеллы Мути и у Алины Кабаевой, например.



Фото: Соцсети

Что у Орнеллы, что у Алины лица полностью отвечают золотому стандарту.

У меня — другой тип лица, другая форма, другие черты, но визуально моё лицо тоже воспринимается красивым. Хотя нос у меня не вздёрнут по голливудскому стандарту, а черты — сильные.



Фото: Моё

А вот представьте, если бы ума у меня было мало — как у той же Самойловой, и я бы отрубила нос и вкачала в губы филлеры?

Я бы стала выглядеть хуже: пропорции нарушились бы. Я бы не только обзавелась ширпотребным, эскортограмным лицом, но оно ещё и стало бы менее красивым, а, возможно, и совсем некрасивым.

Как у той же Ксюшади, которую программа почему-то назвала симпатичной. Наверное, чтобы не травмировать некрасивых дамочек.



Фото: Моё

В своё время Собчак надо было не горбинку на носу пилить, а приводить лицо к симметричности, отфигарив добрую треть подбородка и чуть укоротив общую длину носа.

А эта неумная зачем-то горбинку на шнобеле убирала, до которой никому нет дела.

Собчак нужно было всю нижнюю часть лица переделывать полностью «под ключ», включая обе челюсти, а не несчастную горбинку спиливать!

Вы только попробуйте так сомкнуть передние зубы. Ещё и грязного, жёлтого цвета.



Фото: Соцсети

Удобно?

Вот и я о том-же. А бедная Ксюшадь так живёт.

Короче, пожалейте вы и Боньку, и Ксюшадь, и Оксанку Самойлову, которая теперь уже нос обратно не пришьёт, и здраво оцените свои шансы в мире богинь с большой буквы «Бэ».

Договорились?

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