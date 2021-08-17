Эмма Стоун получит больше денег от Disney благодаря иску Скарлетт Йоханссон

Обладательница премии “Оскар”, 32-летняя актриса Эмма Стоун, которая недавно стала мамой, добилась от кинокомпании Disney увеличения гонорара за участие в картине “Круэлла” – теперь получит восьмизначную сумму. Кстати, такой же гонорар актрисе пообещали и за вторую часть картины, к съемкам которой уже начали готовиться. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони. Кинокомпания решилась выплатить актрисе столь большую сумму, дабы избежать судебных разбирательств и не наступать на те же грабли, как и со Скарлетт Йоханссон.

В начале августа Эмма Стоун заявила, что готова подать иск против Disney по примеру своей коллеги. Причина простая – финансовая. Дело в том, что фильм одновременно вышел в широкий прокат и в то же время был показан на стриминговом сервисе Disney+. Понятно, что из-за этого меньше людей попали в кинотеатры, а, соответственно, и сборы оказались меньше, чем могли бы быть. Из-за этого процент от сборов, который обычно получают актеры, оказался гораздо меньше.

Эмма Стоун на премьере картины “Круэлла”, май 2021 года

Ранее по аналогичной причине – из-за одновременного показа в кинотеатрах и на онлайн-платформе картины с картины “Черная вдова” – Скарлетт Йоханссон не просто пригрозила судом, а подала иск против Disney. Неизвестно, дали ли делу ход, но руководство кинокомпании категорически не согласилась с обвинениями и посчитала подобные претензии актрисы неуместными в столь непростое время пандемии.

Иск особенно печален тем, что он бездушно игнорирует ужасные и продолжительные глобальные последствия пандемии Covid-19. Disney полностью выполнила условия контракта с г-жой Йоханссон, и, кроме того, выпуск “Черной вдовы” на Disney + значительно расширил ее возможности заработать дополнительную компенсацию сверх 20 миллионов долларов, которые она получила на сегодняшний день, – было сказано в заявлении Disney.

Скарлетт Йоханссон в фильме “Черная вдова”

Как бы там ни было, Скарлетт создала прецедент, а еще и получила новую роль. На днях стало известно, что актриса получила роль в картине режиссера Уэса Андерсона в Испании вместе с Биллом Мюрреем, Томом Хэнксом и Марго Робби. Детали будущего фильма со звездным кастом пока держатся в секрете.