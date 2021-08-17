От мерча “Друзей” до часов-рекордсменов: дайджест fashion-новостей недели

“Друзья”

В августе фанаты культового сериала получили очередной повод для радости. Нет, это не новые серии ситкома, а мерч с изображениями и цитатами любимых героев. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри создали совместную благотворительную коллекцию, в которую вошли футболки, худи, майки, кружки и кепки, часть выручки от продажи которых пойдет на нужды фондов (Энистон, например, выбрала фонд Americares, который оказывает медицинскую помощь пострадавшим от Covid-19). Огорчает одно – коллекция будет доступна на сайте represent.com всего 4 недели.

Bvlgari

В рамках Московских часовых дней Bvlgari было представлено сразу несколько ярких новинок. После закрытого пресс-показа часы появились на несколько дней в витринах флагманского бутика Bvlgari. В центре внимания экспозиции оказался седьмой мировой рекорд тонкости – Octo Finissimo Perpetual Calendar в фирменном матовом титане, а также в платине. В Москве одновременно с другими странами состоялся дебют новых часов Bvlgari Bvlgari для мужчин и женщин. Выставка впечатлила и разнообразием драгоценных моделей – от коктейльных Divissima и Allegra до изящных универсальных Serpenti Spiga.

Zenith

В начале 2020 года мануфактура Zenith представила коллекцию DEFY Midnight, созданную исключительно для женщин. Чтобы выразить современную элегантность линии, компания объединила выдающихся и независимых представительниц прекрасной половины человечества из разных сфер и уголков мира. Среди новых героинь проекта Zenith Dreamhers – предприниматель, тренер по здоровью и стилю Мелоди Хсу; итальянско-канарская гонщица, представительница команды Xite Energy Racing компании Extreme E Кристин Джампаоли Зонка; основательница The Modist, уроженка Алжира Жизлан Гуэнез; австралийская предприниматель и тренер Эмили Брэбон-Хеймс.

TOUS

Московский стрит-ритейл бутик испанского ювелирного дома TOUS сменил дислокацию. Большой магазин теперь расположился в торговом центре “Никольская Плаза” — прямо напротив прежнего флагмана марки, ставшего первым домом TOUS в России в 2012 году. Концепцию оформления нового места разрабатывали под руководством Марты Тоус — креативного директора компании. В дизайне использованы самые любимые оттенки бренда — нежный розовый, нейтральные серый и кремовый, а также приглушенный золотой, спокойный голубой и броский красный.

Geox

Вплоть до 1 сентября включительно во всех магазинах Geox проходит акция – при покупке обуви из коллекции “Снова в школу” настольная игра UNO в подарок. В новом сезоне бренд предлагает большой выбор моделей, в которых инновационные технологии сочетаются с итальянскими традициями создания обуви. Для девочек это гладкие и стеганые балетки, туфли из матовой и лаковой кожи, с ремешком на щиколотке или в стиле Mary Jane, а также дерби и кожаные кеды. Мальчикам дизайнеры предлагают прочные полуботинки с укрепленным мысом, мягкие и гибкие мокасины, а также “взрослые” кроссовки.

“Эконика” и USHATÁVА

“Эконика” представила новую лимитированную капсулу, созданную совместно с маркой USHATÁVА. “Наша совместная коллекция – это объединение современного видения и 30-летнего опыта создания обуви. Основная идея максимально проста и применима в повседневной жизни. Работая над капсулой, мы представляли разные типажи современных женщин, их образ жизни. Нам хотелось, чтобы каждая нашла что-нибудь для себя”, — делится дизайнер Нино Шаматава.

“Ювелирочка”

На создание новой коллекции бренд вдохновила красота лазурных вод морей и океанов. В основе линии украшений – апатиты, камни, отличающиеся разнообразием оттенков. Здесь можно встретить голубой, зеленый и желтый камни, которые обладают эффектом плеохроизма – цвет в зависимости от освещения может меняться. Обрамлены они бесцветными вставками и классическим дизайном оправы из белого золота или серебра.

Lime

Марка встречает наступающий сезон классическими моделями, переосмысленными в соответствии с последними тенденциями. В коллекции, для рекламной кампании снятой в локациях Парижа, соседствуют яркие монолуки и эстетика 60-х, представленная в водолазках и мини-юбках, новый взгляд на стиль преппи, а также богемные образы с их объемными силуэтами и неоромантичным кроем.

COS

В рамках London Fashion Week пройдет первое шоу марки COS. Осенне-зимняя коллекция будет представлена в формате гибридного показа с элементами диджитал-перфоманса. В анонсирующем кампейне приняли участие активистка Джанайя Фьючер Хан, актриса Джоди Тернер-Смит, мдель Ракель Циммерманн, а также другие креаторы.