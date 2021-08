Талибы допустили присутствие женщин в госструктурах Афганистана

Таким образом талибы пытаются изобразить себя более умеренными, чем во времена их правления в конце 1990-х годов, отметило агентство.

“Талибан” будет уважать права женщин, но в рамках исламского права, добавил представитель группировки Забихулла Муджахид.

Еще одним признаком усилий “Талибана” по созданию нового имиджа является то, что телеведущая частной телекомпании TOLOnews взяла интервью у представителя боевиков. Такое взаимодействие когда-то “было немыслимым”, пишет Associated Press.

Руководитель отдела новостей TOLOnews Мирак Попал писал в Twitter 17 августа о том, как ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. В этот период исламские взгляды “Талибана” включали жестокое отношение к женщинам, в том числе забивание камнями и публичные казни, напомнило Associated Press.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

По сведениям американского телеканала NBC News, афганские женщины опасаются “темного будущего” и потери прав после того, как страна перешла под контроль талибов.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

—