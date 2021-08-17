 

Талибы допустили присутствие женщин в госструктурах Афганистана

17.08.2021, 20:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Таким образом талибы пытаются изобразить себя более умеренными, чем во времена их правления в конце 1990-х годов, отметило агентство.

“Талибан” будет уважать права женщин, но в рамках исламского права, добавил представитель группировки Забихулла Муджахид. 

Еще одним признаком усилий “Талибана” по созданию нового имиджа является то, что телеведущая частной телекомпании TOLOnews взяла интервью у представителя боевиков. Такое взаимодействие когда-то “было немыслимым”, пишет Associated Press.

Руководитель отдела новостей TOLOnews Мирак Попал писал в Twitter 17 августа о том, как ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. В этот период исламские взгляды “Талибана” включали жестокое отношение к женщинам, в том числе забивание камнями и публичные казни, напомнило Associated Press.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

По сведениям американского телеканала NBC News, афганские женщины опасаются “темного будущего” и потери прав после того, как страна перешла под контроль талибов. 

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Кремль оценил идею о «сделке» РФ и Турции по Крыму

07.12 / Явка на выборах мэра Кривого Рога составила более 35% – Центризбирком

04.08 / Почти половина украинцев поддерживает проведение досрочных парламентских выборов – опрос

17.09 / DE – «порвать с колониальным прошлым» — Барбадос решил расстаться с Елизаветой II

12.06 / Dodge представит электрическую версию Challenger Demon

21.04 / «Локомотив» разгромил ЦСКА в полуфинале Кубка РФ по футболу

04.09 / В ЕС предложили ввести единые правила передвижения на фоне пандемии

24.02 / В Италии из-за оползня сотни гробов смыло в море

05.08 / В мире: Плавучая бомба из РФ разрушила экономику Ливана

24.04 / В ДТП с фурой в Волынской области погибли три человека, в том числе дети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика