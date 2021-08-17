Полиция отпустила всех членов “Нацкорпуса”, сносивших декорации на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

“Производство против ребят в полиции не открывали и никаких юридических претензий к ним пока нет. В управлении они написали объяснения, после чего их отпустили”, – говорится в сообщении.

В партии отметили, что проводят консультации с юристами относительно дальнейших действий в связи с “избиением активистов силовиками”. У одного из задержанных произошел вывих плеча, подчеркнули в “Нацкорпусе”.

Контекст:

В Киеве на аллее Героев Небесной сотни утром 17 августа начали устанавливать декорации с советским интерьером ко Дню Независимости Украины. Судя по фото, которые опубликовал журналист Богдан Кутепов, на аллее успели установить декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженого, детскую машинку и комнаты с советским интерьером.

Издание “Корреспондент” уточнило, что инсталляция была посвящена быту украинцев в разные эпохи.

Вскоре к инсталляции прибыли неизвестные, которые стали сносить декорации. По словам журналиста Андрея Павловского, это члены “Нацкорпуса”. Во время попытки снести декорации между представителями “Нацкорпуса” и полицией произошли столкновения. Правоохранители задержали восемь активистов, отмечали в “Нацкорпусе” в Telegram.

В музее Небесной сотни сообщили, что знали об инсталляции, о ней с ними договорились устно. Авторы уверяли, что инсталляция должна будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.

После Революции достоинства и расстрелов активистов 18–20 февраля на улице Институтской в Киеве обустроили мемориал, чтобы почтить память погибших Героев Небесной сотни. Сперва улицу выстлали цветами, потом там стали появляться памятники и мемориальные таблички. Часть улицы выделили в аллею Героев Небесной сотни, которую сделали пешеходной.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал пренебрежением к памяти людей инсталляцию в советском стиле на аллее Героев Небесной сотни. Он дал поручение благоустройству “это все убрать”.

Организаторы инсталляции, “учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами” согласились на демонтаж декораций.

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