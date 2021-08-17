 

Беленюк получил звание “старший лейтенант”, его наградили пистолетом – Минобороны

17.08.2021, 20:30, Новости дня
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С получением очередного воинского звания Беленюка поздравил министр обороны Андрей Таран. Он наградил спортсмена поощрительным отличием Министерства обороны “Огнестрельное оружие” – пистолетом ПМ.

Отмечается, что 17 августа в Минобороны состоялось торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпиады 2020.

Контекст:

Беленюк завоевал для Украины единственную золотую медаль на Олимпийских играх 2020. В финальной схватке в весовой категории до 87 кг украинец со счетом 5:1 победил Виктора Леринца из Венгрии.

После Игр в Токио Беленюк намерен сделать паузу в своей спортивной карьере. В то же время он не исключает, что примет участие в Олимпиаде 2024 в Париже.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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