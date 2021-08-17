Беленюк получил звание “старший лейтенант”, его наградили пистолетом – Минобороны

С получением очередного воинского звания Беленюка поздравил министр обороны Андрей Таран. Он наградил спортсмена поощрительным отличием Министерства обороны “Огнестрельное оружие” – пистолетом ПМ.

Отмечается, что 17 августа в Минобороны состоялось торжественное собрание армейских чемпионов и призеров Олимпиады 2020.

Контекст:

Беленюк завоевал для Украины единственную золотую медаль на Олимпийских играх 2020. В финальной схватке в весовой категории до 87 кг украинец со счетом 5:1 победил Виктора Леринца из Венгрии.

После Игр в Токио Беленюк намерен сделать паузу в своей спортивной карьере. В то же время он не исключает, что примет участие в Олимпиаде 2024 в Париже.

—