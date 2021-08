“Немцы, афганцы только что улетели”. В аэропорту Кабула возобновили полеты самолетов

“Более 120 человек, немцы, афганцы и представители других народов только что улетели. Воздушные перевозки начались и будут интенсивно продолжаться, если позволит ситуация с безопасностью”, – отметил он.

Mehr als 120 Personen, Deutsche, Afghanen & Angehörige anderer Nationen, sind gerade mit einem weiteren Evakuierungsflieger aus #Kabul abgehoben. Die Luftbrücke ist angelaufen und wird intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulässt. #Afghanistan

— Heiko Maas * (@HeikoMaas) August 17, 2021

Возобновились также полеты американских военных с целью эвакуации дипломатов и гражданских лиц из Афганистана, сообщило агентство Reuters.

Всего вылетело около десятка рейсов, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Старший гражданский представитель НАТО Стефано Понтекорво опубликовал в Twitter видео из аэропорта.

Another day in #Kabul HKIA airport. Situation under control #Afghanistan pic.twitter.com/PewkXN5F16

— Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) August 17, 2021

“Взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая открыта. Я вижу, как приземляются и взлетают самолеты”, – написал он.

Runway in HKIA #Kabul international airport is open. I see airplanes landing and taking off #Afghanistan pic.twitter.com/9nueT20G7W

— Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) August 17, 2021

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Германия отправила в Афганистан четыре военных самолета. Они не смогли сесть сразу и несколько часов кружили над аэропортом, один из них отправился на дозаправку в Узбекистан. Позже полосу освободили от людей, и самолеты сели. Один из них и совершил первый эвакуационный рейс бундесвера, он вывез только семь человек. По сообщению Bild, вторым рейсом ФРГ вывезла из Кабула около 120 человек.

