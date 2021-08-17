В последние годы жизни Александр Абдулов игнорировал свое плохое самочувствие

Стали известны некоторые подробности последних лет жизни Александра Абдулова. Оказалось, что актер игнорировал свое плохое самочувствие и не хотел признаваться сам себе в проблемах со здоровьем.

Во время сбора труппы «Ленкома», который проходил 18 лет назад, коллеги заметили, что Александр Абдулов неважно выглядит. На тот момент артисту было 50 лет. Однако он только отшучивался и переводил тему, не желая обсуждать состояние своего здоровья. Тогда актер был занят открытием нового сезона в театре, а постановка с его участием была первой. Репетицию вынуждены были перенести, так как Александр Абдулов пожаловался на ухудшение самочувствия. Однако уже следующим утром он вернулся к работе.

В 2006 году у артиста в очередной раз случился приступ. В ленте «Артистка» он играл роль электрика. В одной из сцен Александру Абдулову нужно было подняться на стремянке, но у него закружилась голова. Коллеги вызвали «скорую помощь» и его доставили в больницу. Спустя несколько дней он вернулся на съемочную площадку.

Следующим летом Александр Абдулов увлеченно трудился над фильмом, идею которой вынашивал более десяти лет. В тот период супруга подарила ему дочь. Осенью у него выявили язву и направили на лечение в Севастополь. Немного позже выяснилось, что причина его плохого самочувствия кроется в онкологии. Александр Абдулов успел пройти в Израиле лечение, но зимой 2008 года его жизнь оборвалась в результате тяжелой болезни.

Источник: dni24.com