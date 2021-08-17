 

Ученые назвали еще один опасный признак постковидного синдрома

17.08.2021, 20:28, Разное
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Ученые из Каролинского университета выявили еще один опасный признак постковидного синдрома, который может длиться на протяжении длительного периода после отрицательного теста на коронавирус. Кроме хронической усталости, спутанности сознания, головных и мышечных болей, проблем с ЖКТ и сдавленности в груди симптомом затяжного COVID-19 является тахикардия.
По словам шведских ученых, от 25 до 50% пациентов с постковидным симптомом сообщили, что у них на протяжении 12 недель было состояние с учащенным сердцебиением. Речь идет о 90 ударах в минуту и выше. При этом, тахикардию рассматривают не как отдельное заболевание, а как нарушение вегетативной, сердечно-сосудистой или эндокринной систем. Спустя некоторое время COVID-19 может привести к POTS синдрому ортостатической тахикардии. Пациенты в такой ситуации жалуются не только на учащенное сердцебиение, но и на головокружения, вялость, предобморочное состояние и нарушение когнитивных функций. По словам ученых, людям с затяжным коронавирусом необходимо пройти кардиологическое обследование.

У пациентов с POTS наблюдается повышенный уровень аутоиммунных маркеров, влияющих на развитие ревматоидного артрита, глютеновой болезни и заболевания щитовидной железы. Кроме этого, у людей с этим синдромом могут быть воспалительные процессы в области сердца.

Источник: profile.ru



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