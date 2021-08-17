Ученые назвали еще один опасный признак постковидного синдрома

Ученые из Каролинского университета выявили еще один опасный признак постковидного синдрома, который может длиться на протяжении длительного периода после отрицательного теста на коронавирус. Кроме хронической усталости, спутанности сознания, головных и мышечных болей, проблем с ЖКТ и сдавленности в груди симптомом затяжного COVID-19 является тахикардия.

По словам шведских ученых, от 25 до 50% пациентов с постковидным симптомом сообщили, что у них на протяжении 12 недель было состояние с учащенным сердцебиением. Речь идет о 90 ударах в минуту и выше. При этом, тахикардию рассматривают не как отдельное заболевание, а как нарушение вегетативной, сердечно-сосудистой или эндокринной систем. Спустя некоторое время COVID-19 может привести к POTS синдрому ортостатической тахикардии. Пациенты в такой ситуации жалуются не только на учащенное сердцебиение, но и на головокружения, вялость, предобморочное состояние и нарушение когнитивных функций. По словам ученых, людям с затяжным коронавирусом необходимо пройти кардиологическое обследование.

У пациентов с POTS наблюдается повышенный уровень аутоиммунных маркеров, влияющих на развитие ревматоидного артрита, глютеновой болезни и заболевания щитовидной железы. Кроме этого, у людей с этим синдромом могут быть воспалительные процессы в области сердца.

Источник: profile.ru