 

Политолог: Кандидаты должны отречься от поддержки “Умного голосования”

17.08.2021, 20:22, Разное
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«Я думаю, что люди, которых поддерживает «Умное голосование», сотрудничает с этой организацией. Мы должны понимать, что «Умное голосование» – это просто другое название проекта спецслужб США и Великобритании, а также других государств-членов НАТО. Поэтому, если человек поддерживает УГ, то он тем самым говорит – я работаю на НАТО и других оппонентов России. С моей точки зрения, все кандидаты, которые сознательно получают поддержку и хотят получить поддержку проекта «Умное голосование», должны быть сняты с выборов как иностранные агенты», – подчеркнул Марков.

Он также отметил, что для участия в выборах кандидаты, поддерживаемые «Умным голосованием», должны публично отречься от поддержки проекта.

По словам политолога, попадание граждан в базу данных УГ несет риски для них. Как пояснил Сергей Марков, сотрудничество и поддержка экстремистской организации – преступление.

«Конечно, смотря, каким образом произошло попадание в базу – это было проявление воли человека или это было без его воли. Ведь они могут записать каждого. А вот если человек проявил желание сотрудничать с этой организацией, то да. Из мотивации, которая обозначена в этой базе данных, видно, что он проявил собственную волю. Тогда да, по всей видимости, это можно считать преступным действием», – сказал Марков.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные из базы данных проекта «Умное голосование» ФБК появились в открытом доступе на анонимном форуме. В свободном доступе оказались около 500 тысяч e-mail-адресов из московского архива «Умного голосования».

В июле некоммерческая организацию «Фонд борьбы с коррупцией» была признана экстремистской. Мосгорсуд постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории России.



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