 

Глава МИД Украины назвал «страшным ударом по Западу» приход талибов к власти

17.08.2021, 20:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Установление власти «Талибана» (запрещено в РФ и признано террористическим) стало страшным ударом для Запада, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Сейчас это все происходит накануне 20-й годовщины атаки на башни-близнецы. 11 сентября (2001 года), и тогда при власти в Афганистане был «Талибан». После этой атаки началась война в Афганистане, и «Талибан» вытеснили. Сейчас, через 20 лет, будут вспоминать имена погибших (во время теракта в США), и опять «Талибан» будет при власти в Афганистане», – сказал Кулеба в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».

По его словам, эти события стали для Запада «страшным ударом», от него будет «очень тяжело оправиться», это ставит вопрос об «эффективности Запада как мировой силы».

Украинский министр добавил, что приход талибов к власти откатил развитие страны на 20 лет.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Бутусов: Министр мне предложил четыре должности

27.06 / На Украине захотели обложить пошлинами российское топливо и СПГ

09.12 / Компания LG планирует выпускать только дорогие модели смартфонов

26.07 / Корабли НАТО зашли в Одессу

31.07 / Не “особый статус”, а “особая система управления”. Кравчук пояснил, о чем будет говорить на переговорах в Минске

11.12 / Forbes – безусловный базовый доход для всех и победа над новостными фейками — Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2021 год

07.05 / Глава ЕК призвала отказаться от патентов на вакцины от коронавируса

05.08 / Зеленский о жителях ОРДЛО: Нельзя делить людей по паспорту. Бывают безысходные ситуации

27.04 / Россия решила помочь Индии «Спутником V», а Соединенные Штаты – AstraZeneсa

18.07 / В NASA пояснили, как будут искать следы жизни на Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика