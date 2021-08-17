Почти три четверти украинцев считают развитие событий в стране неправильным

Почти три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, об этом говорят данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

«Наш мониторинговый вопрос: насколько люди считают, что события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении. Можно увидеть, что остается тот же тренд: почти три четверти считают, что ситуация развивается в неправильном направлении, и немного больше четверти – что она развивается в правильном направлении», – сказала глава правления центра Ольга Балакирева на пресс-конференции, ее слова приводит РИА «Новости».

Она отметила, что негативнее всего настроены жители Донбасса, там 85% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, и только 15% считают, что направление правильное.

Опрос проводился с 2 по 11 августа, были опрошены более 3 тыс. респондентов на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность составляет 1,1-1,9%.

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу.