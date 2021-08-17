 

Почти три четверти украинцев считают развитие событий в стране неправильным

17.08.2021, 20:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почти три четверти граждан Украины считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, об этом говорят данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

«Наш мониторинговый вопрос: насколько люди считают, что события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении. Можно увидеть, что остается тот же тренд: почти три четверти считают, что ситуация развивается в неправильном направлении, и немного больше четверти – что она развивается в правильном направлении», – сказала глава правления центра Ольга Балакирева на пресс-конференции, ее слова приводит РИА «Новости».

Она отметила, что негативнее всего настроены жители Донбасса, там 85% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, и только 15% считают, что направление правильное.

Опрос проводился с 2 по 11 августа, были опрошены более 3 тыс. респондентов на территории Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность составляет 1,1-1,9%.

Ранее Киевский международный институт социологии провел опрос, согласно которому главными проблемами в стране украинцы считают войну в Донбассе, коррупцию и безработицу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Один из переулков Киева назовут в честь журналиста Джонса, писавшего о Голодоморе

16.08 / “Украина активизирует усилия”. Зеленский рассказал, сколько украинцев эвакуировали из Кабула

06.08 / “Быть ох…енной по жизни лучше, чем ох…енной на фотографии”. Собчак заявила, что “берет” не красотой, а “личным контактом”

29.04 / В мире: Зеленский подставил Ватикан своей идеей переговоров с Россией

01.03 / США выделили Украине еще 125 млн долларов в рамках военной помощи

02.01 / Байден захотел наладить сотрудничество с Варфоломеем

12.08 / СМИ сообщили о смерти 25-летнего задержанного силовиками в Гомеле. Его держали в автозаке

25.10 / Вирусолог назвал сроки стабилизации коронавирусной обстановки в РФ

27.08 / Дешёвое мясо для Европы — коронавирус выявил эксплуатацию гастарбайтеров

08.02 / В Амстердаме полицейские играли в снежки с прохожими – нарушив коронавирусные правила

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика