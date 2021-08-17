 

Мнение: Украинцев забыли в Афганистане

17.08.2021, 20:12, Разное
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Денис Селезнев про украинцев в Афганистане.

Сестра одного из военных, Наталья, рассказала украинским СМИ, что о ночной эвакуации украинским самолетом военнослужащие ничего не знали. Никто не выходил с ними на связь. Всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает.
Стоит отметить, что, судя по опубликованным сообщениям, американские военные эвакуировались из Кабула вместе со своими служебными собаками.
«Американцы ушли. Наших оставили», — говорит Наталья.

Она возмущается, что на украинском самолете из Кабула было всего 8 украинских граждан, остальные 72 — иностранцы.
«Неужели не было больше наших граждан? Надо начинать со своих людей. У вас 12 ребят сидят на той базе», — отметила женщина.
На базу к украинцам наведались талибы*, забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те сидели тихо, иначе все будет «по-другому».

«Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята — те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен», — переживает Наталья.
Наталья призналась, что смогла связаться только с посольством Украины в Таджикистане.

«Весь день не смогла дозвониться в МИД. Не отвечают на почте, в фейсбуке. Куда мне обращаться? Мы начали обзванивать со всех сторон, все родственники. Только после этого нам ответили», — жалуется украинка.
Сейчас дипучреждение собирает информацию о военных, просит копии паспортов. Никакой конкретики не дают, однако утверждают, что пытаются эвакуировать украинцев.

По словам женщины, дипломаты утверждают, что не могут немедленно эвакуировать своих граждан. Они пытаются договориться с талибами, чтобы организовать коридор и вывезти всех на автобусе в аэропорт.

https://kot-sapog.livejournal.com/15691379.html – цинк

Также сообщается, что талибы предложили бесхозным американским шестеркам своим ходом добираться до Пакистана.

Источник: Colonel Cassad



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