Мнение: Авария

В Подмосковье упал и разбился во время испытательного полета самолет Ил-112В. Три члена экипажа погибли. Ил-122В – своеобразный танк "Армата" среди самолетов. Был объявлен как современная чисто российская разработка, которая поступит в войска еще в 2007 году. С тех пор, понятно, не поступил. Предположительно, в аварии виноват негодный двигатель. Причем негодный не на этом конкретно самолете, а негодный вообще. На видео крушения самолета виден именно горящий правый двигатель.

Вопрос здесь вот в чем. Когда дело касается каких-то секретных образцов вооружений, то приходится верить на слово нашему беспробудно лгущему президенту. У нас, если ему верить, уже и гиперзвук, и непредсказуемые траектории, и неограниченный запас хода – все это уже есть и грозит супостату со стартовых площадок. Но когда речь заходит о достаточно простых вещах (казалось бы, чего проще для технологической державы, чем танк или самолет) – то тут полный ступор. Десятилетия проходят, но до конца так ничего и не доведено.

И потом эти же самые люди нам рассказывают про аналогов не имеющие вакцины, созданные за полгода.

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