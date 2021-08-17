Мнение: Куба переходит к капитализму, дедолларизация долгов и США против рыночной экономики

1. Как и следовало ожидать: после очевидного краха коммунизма в 20 веке число коммунистических экономик в мире стремится к нулю. Уточню: под коммунизмом я имею в виду социализм советского образца – за отсутствием в реальности какого-нибудь более «правильного» коммунизма.

Долгое время одним из последних коммунистических бастионов была Куба – на неё с упоением ссылались поклонники левых идей (почему-то не спешившие туда ехать ни на ПМЖ, ни в качестве туристов). Но теперь, похоже, и кубинский коммунизм будет свёрнут, как бабушкин ковёр:

https://www.dw.com/ru/kuba-vpustit-chastnyj-biznes-v-bolshinstvo-otraslej-ekonomiki/a-56484534

Куба впустит частный бизнес в большинство отраслей экономики

Власти Кубы в свете напряженной экономической ситуации намерены привлечь в государственную экономику частный бизнес. Так, почти все отрасли будут открыты для деятельности малых предпринимателей и самозанятых, сообщили государственные СМИ в субботу, 6 февраля.

По словам министра труда и социального обеспечения Марты Элены Фейто Кабреры, список видов деятельности, разрешенных для частного сектора, будет расширен со 127 до 2000 позиций. Частным предпринимательством занимаются около 600 тысяч из 11,33 млн жителей.

Экономика островной республики в 2020 году рухнула на 11 процентов из-за санкций США и влияния пандемии COVID-19. Жители страны сталкиваются с дефицитом товаров повседневного спроса. В январе на Кубе началась масштабная денежная реформа, цель которой – устранить систему с параллельным обращением двух официальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу.

Что уж говорить: даже в предельно закрытой от внешнего мира Северной Корее идёт постепенное расширение возможностей частного бизнеса. По сути, коммунистических государств в традиционном смысле слова на планете больше не осталось – теперь есть только бывшие коммунистические государства, находящиеся на разных стадиях процесса декоммунизации.

Смотрящие налево комментаторы наверняка возразят, что речь на Кубе идёт всего лишь о малом и среднем бизнесе, а раз нет крупного бизнеса, то якобы нет и власти капиталистов – по-прежнему можно делать вид, что на свете существует вымышленный коммунистический рай.

Однако, во-первых, крупный бизнес вырастает из малого и среднего, а во-вторых, откуда в нищей, досуха выжатой коммунистами Кубе взяться крупному бизнесу?

Едва ли идущие по китайскому пути кубинские лжекоммунисты нуждаются в программе шоковой приватизации. Время на реформы у них пока есть, а опасности внезапного возвращения страны к классическому коммунизму, который всем надоел хуже горькой редьки – кажется, нет.

Кубинской экономике можно пожелать удачного выздоровления, – хотя оно, по всей видимости, будет довольно долгим, и о полноценном возвращении капитализма на Кубу говорить пока преждевременно.

2. Кажется, россияне таки сделали вывод из предыдущих ошибок, перестав набирать долги, номинированные в иностранной валюте:

https://m.gazeta.ru/economics/2021/08/12/13871510.shtml

Объем валютных долгов домашних хозяйств в России в пересчете на рубли впервые за всю историю наблюдений упал ниже отметки в 100 млрд рублей, следует из данных Банка России. Эксперты разделились во мнениях, почему так произошло. Одни считают это заслугой и «заботой» ЦБ о финансовой стабильности россиян, другие — что в жизни людей стало слишком много неопределенности.

Из отчета ЦБ РФ о валютных долгах домашних хозяйств (по сути — всех россиян в совокупности) по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам следует, что их суммарный объем достиг 98,8 млрд рублей на 1 июля. Это самый низкий показатель с начала 2013 года — тогда Банк России начал вести такую статистику.

Тенденция на сокращение долгов в валюте наблюдается с прошлого апреля — начала пандемии. При этом рублевые задолженности россиян неуклонно растут и, согласно последним данным регулятора, составляют практически 24 трлн рублей.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Газетой.Ru» объяснил антирекорд по долгам в валюте «естественной девалютизацией» активов населения, которая началась еще в 2014 году.

«Пережив валютный кризис того года, граждане России стараются брать займы в той валюте, в которой имеют доходы. А в дополнение сама политика ЦБ РФ была направлена на то, чтобы дестимулировать выдачу займов и кредитов домохозяйствам в валюте, чтобы снять риски с граждан, связанные с изменением валютного курса», — сказал Аксаков.

3. США решили отобрать у России статус рыночной экономики. Оказывается, с точки зрения американцев, этот статус определяется вовсе не тем, работает ли экономика по законам рынка, а тем, насколько выгоден навешиваемый ярлык «рыночности/нерыночности» с точки зрения торговых интересов США:

https://lenta.ru/news/2021/08/16/us_amm/

Министерство торговли США изучит вопрос, продолжать ли считать Россию страной с рыночной экономикой, следует из заявления ведомства в официальном издании американского правительства Federal Register. Лишить страну соответствующего статуса там задумали на фоне ситуации с поставками азотного удобрения — карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Обращение по поводу цен на продукцию ведомство получило от ряда американских предприятий. Теперь там планируют проанализировать ситуацию для принятия дальнейших решений.

«В рамках расследования, касающегося справедливых цен на карбамидо-аммиачную смесь из России, мы сочли, что заявитель (компании из США. — прим. “Ленты.ру”) предоставил достаточные доказательства для того, чтобы Министерство торговли определило, продолжить ли считать Россию страной с рыночной экономикой в вопросах применения антидемпинговых пошлин», — говорится в заявлении. <…>

Статус рыночной экономики России в Вашингтоне присвоили в 2002 году, и тогда о решении главу государства Владимира Путина извещал тогдашний президент США Джордж Буш по телефону. На тот момент оценивалось, что перемены позволят снизить ограничения на поставки российской продукции. Если экономика считается рыночной, то ввести против нее антидемпинговые пошлины гораздо сложнее, поскольку она может отстаивать свои позиции на основании международных правил торговли, в силу чего статус рыночной экономики важен для экспортеров.

Впрочем, ничего нового. К лицемерию американцев мы давно уже привыкли.

Если страна союзник или сателлит США, значит она демократическая, или успешно двигается по пути к демократии. В особо неудобных случаях, как с Саудовской Аравией, ручные журналисты просто обходят неудобную тему, стараясь делать вид, будто проблем с правами некоторых категорий граждан в Саудовской Аравии не существует.

Если же страна не является сателлитом и союзником США — то она, разумеется, авторитарная, и там нарушаются все возможные права человека (либо, опять же, в рамках исключения, это просто какое-то мелкое государство третьего мира, до которого никому нет дела).