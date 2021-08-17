Россиянам, зарегистрированным в проекте «Умное голосование», запретят голосовать на выборах в Госдуму

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объявила, что граждане, зарегистрировавшиеся в проекте «Умное голосование» не смогут проголосовать на ближайших думских выборах.

Экстренная мера принята, чтобы защитить тайну голосования и свободную политическую конкуренцию.

«Умное голосование» было предложено оппозиционным политиком Алексеем Навальным несколько лет назад. Суть тактики заключается в коллективном голосовании за самого сильного кандидата, способного победить представителя «Единой России». За кого именно ставить «галочку», организаторы проекта сообщают накануне выборов. На сайте «Умного голосования» зарегистрировано несколько миллионов россиян.

– Люди, возглавлявшие экстремистские организации, придумали какую-то мутную схему, противоречащую всем нормам закона. Нарушена и тайна голосования – все понимают заранее, каких кандидатов поддержат участники «Умного голосования». Подобные инициативы мешают свободной политической конкуренции – главному принципу демократии. Не надо изучать программы, смотреть дебаты, надо только следовать указаниям экстремистов. Это недопустимо в демократическом государстве, – обосновала позицию ЦИК Памфилова.

База граждан, зарегистрированных в «Умном голосовании», находится в распоряжении МВД. К предстоящим выборам её актуализирует и сделают доступной для участковых избирательных комиссий. Тем гражданам, чьи данные содержатся в базе, будет отказано в выдаче бюллетеня для голосования. Идею поддержали как представители парламентских партий, так и оппозиционеры.

– Какой партии могут быть нужны голоса политически неразборчивых людей, ставящих галочки по указке? И мы, и наши коллеги из других партий хотим, чтобы за нас голосовали только те, кто разделяет наши ценности и убеждения. Голоса тех, кому всё равно за кого голосовать, нам не нужны, – заявил член партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

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