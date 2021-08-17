 

Россиянам, зарегистрированным в проекте «Умное голосование», запретят голосовать на выборах в Госдуму

17.08.2021, 20:02, Разное
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объявила, что граждане, зарегистрировавшиеся в проекте «Умное голосование» не смогут проголосовать на ближайших думских выборах.

Экстренная мера принята, чтобы защитить тайну голосования и свободную политическую конкуренцию.

«Умное голосование» было предложено оппозиционным политиком Алексеем Навальным несколько лет назад. Суть тактики заключается в коллективном голосовании за самого сильного кандидата, способного победить представителя «Единой России». За кого именно ставить «галочку», организаторы проекта сообщают накануне выборов. На сайте «Умного голосования» зарегистрировано несколько миллионов россиян.

Россиянам, зарегистрированным в проекте «Умное голосование», запретят голосовать на выборах в Госдуму– Люди, возглавлявшие экстремистские организации, придумали какую-то мутную схему, противоречащую всем нормам закона. Нарушена и тайна голосования – все понимают заранее, каких кандидатов поддержат участники «Умного голосования». Подобные инициативы мешают свободной политической конкуренции – главному принципу демократии. Не надо изучать программы, смотреть дебаты, надо только следовать указаниям экстремистов. Это недопустимо в демократическом государстве, – обосновала позицию ЦИК Памфилова.

База граждан, зарегистрированных в «Умном голосовании», находится в распоряжении МВД. К предстоящим выборам её актуализирует и сделают доступной для участковых избирательных комиссий. Тем гражданам, чьи данные содержатся в базе, будет отказано в выдаче бюллетеня для голосования. Идею поддержали как представители парламентских партий, так и оппозиционеры.

– Какой партии могут быть нужны голоса политически неразборчивых людей, ставящих галочки по указке? И мы, и наши коллеги из других партий хотим, чтобы за нас голосовали только те, кто разделяет наши ценности и убеждения. Голоса тех, кому всё равно за кого голосовать, нам не нужны, – заявил член партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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