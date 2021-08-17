 

Фото дня: Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы в новом сезоне сериала “Корона”

17.08.2021, 19:46, Разное
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал в сети первые кадры из нового сезона сериала “Корона”, который рассказывает историю британской королевской семьи. Роль Дианы Спенсер в пятом по счету сезоне доверили исполнить актрисе Элизабет Дебики, известной по фильмам “Ночной администратор” и “Довод”. Она заменила актрису Эмму Коррин, которая играла чуть более молодую Диану в четвертом сезоне. А актер Доминик Уэст сменил Джоша О’Коннора в роли принца Чарльза. Их кадры и появились в интернете.

Пятый сезон “Короны” расскажет о жизни британской королевской семьи в 1990-х, когда произошла череда кризисов, в том числе развод принца Чарльза и принцессы Дианы. Когда выйдет продолжение сериала, не сообщается. Всего “Корона” получит шесть сезонов.

Компанию на экране Элизабет и Джошу составит звезда “Гарри Поттера” Имельда Стонтон – она сыграет королеву Елизавету II в последних двух сезонах “Короны”. Об этом стало известно еще в ноябре 2019-го. Продюсеры приняли не самое популярное решение сменить актерский состав вместо того, чтобы прибегать к технологии цифрового “состаривания” молодых (и уже полюбившихся) актеров на экране.

В первом и втором сезонах главу британской короны сыграла Клэр Фой, а в третьем и четвертомм – Оливия Колман. Сменятся также и исполнительницы второстепенных персонажей: принцессу Маргарет вместо Хелены Бонэм Картер будет играть Лесли Мэнвилл.

Имельда Стонтон в роли Елизаветы II



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