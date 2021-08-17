 

В Черниговской области двух мужчин убило током в озере гостиничного комплекса

17.08.2021, 19:36, Новости дня
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Полицейские установили, что мужчины 1992 и 1996 годов рождения во время отдыха на территории комплекса зашли в озеро и погибли. Очевидцы произошедшего сказали, что их убило током.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство двух лиц, совершенное по неосторожности). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

“BBC News Україна” сообщило, что это были сотрудники черниговской IT-компании SendPulse. Трагедия произошла в гостиничном комплексе “Бреч”.

“Я находился в семи-восьми метрах и видел все. Мы с коллегой плавали на сапах. Вдоль берега плавал мой коллега Владислав, и вдруг он выдал характерный крик. […] Он пошел ко дну, его уже не было видно из воды. Никакой борьбы, попыток выплыть у него не было. Коллега Евгений бросился к нему. Ступив в этот, условно говоря, круг, где был поражен Владислав, он с такими же симптомами пошел на дно. Также был крик, он пошел ко дну сразу же. Никаких попыток выплыть или иных движений. Он упал. Я проплыл в их сторону, понял, что это ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды”, – рассказал Общественному один из очевидцев по имени Евгений Кириенко.

Руководитель компании SendPulse Константин Макаров опубликовал в Facebook фотографии погибших и написал свое видение произошедшего. По его информации, погибли Владислав Каснер и Евгений Иванов. 

“В 11 часов дня в метре от берега озера, на мелководье, Владу стало плохо и он за секунду ушел под воду. Женя побежал его спасать и тоже потерял сознание, в том же месте рядом с ним. Наши ребята, которые купались в озере, увидели характерные конвульсии и поняли, что вода в озере под напряжением, и предупредили остальных, что нужно срочно покинуть воду”, – описал он случившееся.

https://www.facebook.com/makarovkv/posts/4332478033462808

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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