Кабмин предложил условия выборов на оккупированных территориях: только при невмешательстве России

Соответствующий законопроект №5844 “Об основах государственной политики переходного периода” премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал в парламенте 9 августа, 17 августа был опубликован текст документа.

В проекте закона используются такие понятия, как “переходный период”, “конфликтный период”, “постконфликтный период”, “реинтеграция”, “прочный мир” и другие. В частности, дата деоккупации населенного пункта (района) является днем завершения конфликтного и начала постконфликтного периода на этой территории, а дату восстановления территориальной целостности Украины устанавливает президент.

Факт отсутствия оккупационных сил РФ на территории населенного пункта (района) и установление полного контроля Украины там определяют министр обороны, глава Службы безопасности Украины и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту, который исключительно на таком основании принимает решение о признании деоккупации населенного пункта.

На временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы не проводятся.

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы.

Выборы могут быть проведены только в случае возможности обеспечить:

недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановление украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деоккупированных территориях;

безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Лица, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, ограничиваются в праве быть избранными на местных выборах и занимать должности.

Также не могут быть избранными на местных выборах или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ.

Исключение – те, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, а также те, кто был в составе оккупационных сил или администраций по принуждению.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В августе 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что выборы на Донбассе должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов там нет.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Центральная избирательная комиссия Украины 8 августа 2020 года определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В перечень таких территорий вошли 10 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

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