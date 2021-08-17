В Рыбинске состоялось открытие Кубка главы по хоккею

17.08.2021, 19:42, Новости

Теги: Спорт

Открытие предсезонного турнира прошло 16 августа во Дворце спорта «Полёт». Наши хоккеисты провели первый матч с череповецким «Металлургом».

В Рыбинске проходит турнир по хоккею на Кубок главы города. В соревнованиях принимают участие шесть команд. За спортивный трофей борются «Полёт», череповецкий «Металлург», «Тверичи», «Динамо» из Санкт-Петербурга, новомосковский «АКМ — Юниор» и команда Государственного училища олимпийского резерва из Ярославля.

Предсезонный турнир такого высокого уровня для молодёжных команд в Рыбинске проводится впервые, отметили в пресс-службе администрации города.

В состав управленческой команды обновлённого клуба «Полёт» вошёл Андрей Пелевин. Он — главный тренер. Большую часть своей спортивной карьеры провёл, выступая нападающим за хоккейный клуб Бейбарыс (Казахстан), неоднократно становился чемпионом этой страны. Старшим тренером стал одноклубник Пелевина Максим Шарифьянов. Спортивным менеджером команды выступает Алексей Цветков, серебряный призёр КХЛ в 2010 году и обладатель Кубка Гагарина в 2013-ом.

— Мы ещё находимся в процессе формирования состава. Ребята приезжают, кто не подошёл — уезжает. Все работают, идёт тренировочный процесс. Подписан контракт с рыбинцами — Марком Макаровым и Ильёй Гусевым, приближается к подписанию контракта Максим Соболев. На Кубке главы, как раз посмотрим и оценим силы, умения игроков. С предложенными нагрузками нового тренерского штаба справляются, проблем не возникает. Перед нами стоит только одна цель — победа, — рассказал спортивный менеджер ХК «Полёт» Алексей Цветков.

Между администрацией Рыбинска и новым руководством хоккейного клуба «Полёт» сложились хорошие рабочие отношения. Как отмечают в департаменте спорта, новые руководители команды открыты и инициативны, предложение провести предсезонный турнир в Рыбинске исходило именно от них.

— Сейчас для молодёжных команд, в том числе и рыбинской, идет проверка игровых качеств. Можно долго и упорно тренироваться, но слабо выглядеть на играх. Поэтому хоккейный клуб предложил нам провести предсезонный турнир, мы эту идею поддержали. К несомненным плюсам нового руководства клуба отнесу открытость и формирование команды по спортивному принципу. Раньше мы не видели, как комплектовался состав. Сейчас уже есть костяк. Думаю, в первых числах сентября будет утверждён календарь игр и состав, — прокомментировал директор департамента физической культуры, спорта и молодёжной политики Олег Кондратенко.

Первую встречу «Полёт» проиграл «Металлургу» со счётом 3:5, но, по мнению болельщиков, провели её рыбинские хоккеисты достойно. Сегодня вечером «Полёт» играет с командой Государственного училища олимпийского резерва из Ярославля.