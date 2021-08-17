 

Британские ученые разработали тест, выявляющий COVID-19 за 10 минут

17.08.2021, 19:34, Разное
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Ученые из Великобритании, представляющие Бирмингемский университет, разработали новый тест на COVID-19. С его помощью можно за 10 минут точно определить наличие у пациента коронавирусной инфекции.
Тест, который получил название RTF-EXPAR, планируют использовать в аэропортах, развлекательных заведениях и местах, где нет доступа к клиническим лабораториям. Данный метод срабатывает намного быстрее, чем ламповые тесты и ПЦР. RTF-EXPAR выдает правдивый результат даже при низких уровнях вируса в течение 10 минут.

Команде ученых удалось разработать новый способ преобразования РНК в ДНК, позволяющий избежать обратной транскрипции. На данный момент исследователи занимаются поиском партнеров, чтобы пройти быстрое лицензирование. Это позволит сделать новый тест RTF-EXPAR более доступным и широко используемым.

Источник: fbm.ru



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