Ученые: Сахарный диабет делает почки более уязвимыми перед COVID-19

В процессе проведения исследования исследователи пришли к выводам, что у людей с сахарным диабетом повышенный риск тяжелого течения COVID-19 связан с уязвимостью почек. В них и других органах внутри наблюдается высокая концентрация рецептора ACE2.

Биологи, представляющие Барселонский научно-технологический институт, решили выяснить, могут ли данные нарушения косвенно или напрямую оказывать помощь коронавирусу. Из стволовых клеток были выращен аналог почек человека, страдающего от сахарного диабета. Ученые под руководством Нурии Монсеррат пытались определить, какие нарушения могут быть в работе клеток. Выяснилось, что резкие колебания глюкозы приводили к тому, что клетки почек начинали больше вырабатывать молекулы ACE2. Этот процесс способствует ускоренному распространению SARS-CoV-2 и по другим органам.

Когда исследователи во время эксперимента «заблокировали» ACE2, почечные клетки оказались защищенными от вируса. Данное открытие говорит о том, что данный белок играет ключевую роль в повышенной уязвимости людей с сахарным диабетом к COVID-19.

Источник: nauka.tass.ru