 

Германия меняет избирательное законодательство: победит кандидат, набравший больше всего “очков угнетения”

17.08.2021, 19:31, Разное
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Бундестаг принял законопроект, в корне меняющий избирательную систему Германии на всех уровнях. Теперь считаться победителем выборов будет кандидат, набравший больше всего “голосов угнетения”, а результаты народного волеизъявления будут иметь рекомендательный характер. 

Так, темнокожие кандидаты получат 10 голосов угнетения, арабского происхождения— 20, нетрадиционной сексуальной ориентации— 7 голосов, женского пола — 2 голоса, трансгендеры и квиргендеры— по 15 и 35 голосов соответственно. В то же время мужчины получат -100 голосов угнетения, лица с белым цветом кожи и/или немецкого происхождения — -25 голосов, не имеющие статуса беженца— -60 голосов, гетеросексуальные и цисгендерные— -10 и -17 голосов соответственно. Полный список критериев, по которым начисляются либо снимаются голоса угнетения, занимает 135 страниц, из них 110 занимает список гендеров, влияющих на начисление голосов. При этом кандидаты с отрицательным числом голосов угнетения не будут допущены к выборам. 

“Это замечательное решение, которое позволит раз и навсегда лишить наше общество некачественных кандидатов, которых просто выбирает ничего не смыслящая в политике толпа, и восстановить историческую и социальную справедливость”,— прокомментировала законопроект депутатка Бундестага Мухамед ибн-Рашид аль-Кабули.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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