Производственная практика по профессиональному модулю – важная ступень на пути овладения профессией

17.08.2021, 19:35, Детали

Теги: Образование, Работа

Производственная практика является финальной частью программы освоения учащимся профессионального модуля. К началу данной производственной практики студент должен завершить изучение междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный модуль. Студент обязан выполнить, предусмотренные программой, практические работы, пройти учебную практику, задачей которой является формирование у обучающегося профессиональных компетенций.

Производственная практика по пм, ее особенности

Производственная практика по профессиональному модулю способствует развитию, закреплению навыков организации, контроля работ, связанных с будущей профессией. Руководство производственной практикой осуществляют:

руководитель практики от предприятия (организации), в которую направлен учащийся;

руководитель от учебного заведения.

Руководитель практики от вуза оказывает методическую помощь практикующемуся лицу в выполнении задания отчета по производственной практике по пм https://vsesdal.com/promo/otchet_po_proizvodstvennoj_praktike_po_pm . Он контролирует, правильно ли студент-практикант оформляет отчет, а также выявляет недостатки по организации практики и своевременно их устраняет.

На него также возложена задача организации защиты практикантом отчета по практике, контроль за ходом практики в организации, на предприятии. Руководитель практики от предприятия проводит инструктаж практиканта по технике безопасности на предприятии и правилам внутреннего распорядка.

Он решает организационные, производственные вопросы, касающиеся выполнения программы производственной практики. Руководитель от базы практики обеспечивает выполнение программы практики учащимся. Он предоставляет студенту, на время прохождения производственной практики, доступ к рабочей документации, а также рабочее место, обеспечивает нормативные условия труда.

Руководитель практики от предприятия консультирует практиканта по вопросам, связанным с выполнением обязанностей, поручений. Он составляет характеристику учащегося, пишет отзыв о, приобретенных практикантом в ходе стажировки навыках, умениях, о степени самостоятельности студента, его коммуникативных качествах и умении применять, ранее приобретенные навыки, теоретические знания на практике. Характеристика всегда содержит рекомендуемый оценочный балл по практике.

Студент, на протяжении всего периода практики, должен соблюдать внутренний распорядок предприятия, выполнять требования, поручения руководителя практики от предприятия, нести ответственность за сохранность рабочей документации, ежедневно заполнять дневник, который предъявляется для оценивания руководителю от базы практики.