 

В Москве обновят трамвайное депо имени Баумана

17.08.2021, 19:28, Разное
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Вместе с Москвой меняется и взгляд на привычные вещи. Так, в столице есть множество зданий технического назначения, которые много лет служат городу, но они выглядят серыми и неприметными. Со временем многие такие здания тоже станут украшением районов.

Скоро специалисты приступят к реконструкции трамвайного депо имени Н. Э. Баумана, которое было построено в Ростокине почти 90 лет назад. У неприметных технических сооружений появятся выразительные фасады в индустриальном стиле. Здесь также создадут дополнительную инфраструктуру для отдыха водителей и обслуживания трамваев нового поколения.

Комплекс из восьми зданий депо объединят общими стилистическими решениями и колористикой индустриального дизайна. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что прообразом послужил трамвайный вагон.

“За основу взят белый цвет, также добавлены акцентные вставки из рыжеватых керамических плиток и цоколь из серого гранита. Стилизованные “составы” выполнят из алюминиевых кассет. При этом архитектурный облик каждого корпуса будет гармонично идентифицирован в соответствии с функциональным назначением”, – сообщил он.

Будет реконструирован производственный корпус с административно-бытовой частью и котельной, построены административный и физкультурно-оздоровительный центры, склад, мойка и насосная станция. Две проходные появятся со сторон Сельскохозяйственной улицы и улицы Сергея Эйзенштейна.

После смены водители трамваев смогут заняться спортом и отдохнуть прямо в депо. В здании физкультурного центра сделают тренажерный, теннисный и бильярдный залы, душевые, кухню и столовую на 40 мест, комнаты для сна, бельевую и гараж. На территории депо появятся пешеходные дорожки, газоны и цветы.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что 40 новых трамваев от ООО “ПК Транспортные системы” пустят по маршрутам севера и северо-запада Москвы. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал, что в 2021 году город планирует получить свыше 100 единиц такого транспорта.



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