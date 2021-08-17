Мнение: Судьба афганских женщин

С приходом талибов к власти в Афганистане российская Сеть наполнилась причитаниями о судьбе афганских женщин.

Кажется, что бедняжки тянут руки и просят спасти их от собственных мужей, отцов и сыновей.

Несмотря на то, что талибы официально пообещали сохранить права женщин на образование и работу, причитания в российской Сети нарастают.

Можно представить, что ответили бы афганские женщины таким спасательницам.

“Спасайте себя”.

С точки зрения большинства мусульманок спасательницы живут в борделях.

Они вынуждены ходить полуголыми, чтобы привлечь внимание мужчин, но мужчины используют их только для секса, а если женятся, то временно и семьей не дорожат. Женщины вынуждены много работать, чтобы прокормить себя и детей, делать аборты и принимать вредные препараты, избегая зачатия. Детей в семьях мало, они растут без уважения к родителям, а, вырастая, бросают своих матерей и те доживают свою жизнь в одиночестве, а часто в нищете.

Вот как примерно судьба наших женщин выглядит с другой стороны.

Это тоже искажение, но надо иметь в виду, что с обратной стороны все, чем вы гордитесь, может выглядеть ущербностью.

Чтобы ценить право на образование, надо быть уже сколько-то образованным. Чтобы ценить право на работу, надо быть уже вовлеченным в профессию. Большинство людей ценят свой привычный образ жизни, заботятся о большей безопасности, стабильности своих семей и об экономическом процветании. Вот экономическая помощь – это всегда пожалуйста, а лечить мозги и душу идите мимо. Посягательство на святыни и ценности воспринимается как объявление войны. А в случае войны, не дай Бог, женщины-мусульманки будут убивать “неверных” еще более яростно, чем мужчины.

Жалость к мусульманкам – это типичная корона Спасательниц, под которой нашим женщинам не видно своих проблем и не заметны преимущества другой стороны. А у той стороны есть свои преимущества. И к ним нужно относиться с уважением.

Никакой дипломатический диалог невозможен, если считать другую сторону дикарями.

А дипломатический диалог очень важен, если хочется жить в мире.

Для начала нужно избавиться от предубеждений, что ислам запрещает женщинам учиться и работать.

Жена пророка Мухаммеда, Хадиджи, была предпринимателем, состоятельной и умной женщиной, стратегически распоряжавшейся капиталом. Она была намного старше Мухаммеда, вдова после двух браков. И это была единственная жена пророка до ее смерти. Только после смерти Хадиджи Мухаммед женился снова. Еще одна жена пророка Айша была очень образованной женщиной.

Внутри ислама много разветвлений, есть и радикальные, которые считают, что ограничение прав женщин на образование позволяет укрепить семью и обезопасить детей. Это крайности как у всех радикалов. Если почитать некоторых радикальных феминисток с их призывами кастрировать мужчин, радикальные исламские движения покажутся очень мягкими.

Радикалы всегда распространяют фейки про тех, с кем они борются.

Например “женское обрезание”, которым так любят пугать феминистки, не имеет отношения к исламу.

Этот обычай существовал до ислама, а в исламе удаление клитора считается харамом, то есть преступлением. Вообще уродовать свое тело ислам запрещает.

В байках женское обрезание практикуется ради целомудрия женщин, но этот обычай был распространен в племенах, которые мало знали о целомудрии, например в тех, в которых был групповой брак и промискуитет.

В исламе разрешается только гигиеническое обрезание, то есть обрезание крайней плоти, куска кожи, под которой скапливается грязь, но если для мужчин это обязательно, для женщин – нет. Для жарких стран и особенно кочевых народов гигиена – больной вопрос, с этим всегда был связан обычай обрезания крайней плоти. А некоторые доисламские племена практиковали более глубокие разрезы в ритуальных целях, в целях разных инициаций, как и проколы, татуировки. Многие современные фрики берут с них пример. Но это не имеет отношения к “правам женщин”. Это не для издевательства над женщинами делалось.

Знаете еще байки про ислам?