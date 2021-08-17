 

Толстой заявил об оставленной США «мине» для РФ в Афганистане

17.08.2021, 19:22, Новости дня
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Покидая Афганистан, американцы «заложили мину в подбрюшье России», сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

США «заложили мину замедленного действия в подбрюшье России, поставив под удар все страны, граничащие с Афганистаном, и спровоцировав беспрецедентный поток беженцев», сказал депутат, передает РИА «Новости».

«Еще ни одно государство в мире не выиграло от вмешательства США в его внутреннюю политику. Ни одно. Но чтобы посчитать те страны, которые пострадали от этого, не хватит пальцев на обеих руках… Теперь этот список пополнил и Афганистан», – сообщил он.

Афганистан находится в полной разрухе, там не прижились «пресловутые демократия и западные ценности». По его словам, американцы не занимались в стране вопросами образования или медицины, в отличие от СССР.

«В Киеве, Вильнюсе или Варшаве зря полагают, что их ценность в глазах Вашингтона хоть сколько-нибудь выше, чем ценность афганцев», – заключил он.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявлял об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.



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