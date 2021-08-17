Талибы объявили о прекращении производства наркотиков в Афганистане

В Афганистане более не будут производить наркотики, сообщил представитель запрещенного и признанного террористическим в РФ движения «Талибан» Забихулла Муджахид.

«Афганистан не будет производить никаких видов наркотиков… Теперь никто не сможет участвовать в организации контрабанды наркотиков… С данного момента Афганистан будет государством, свободным от наркотиков», – сказал Муджахид в эфире канала Al-Jazeera, передает РИА «Новости».

Он добавил, что для этого будет нужна международная помощь, это позволит жителям страны выращивать другие культуры.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.