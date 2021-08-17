Мнение: Талибан-бодрячок

Талибан в Кабуле дал первую официальную пресс-конференцию от лица новых властей Афганистана. Помимо зачитывая заявлений, талибы отвечали и на вопросы журналистов.

Главным спикером был официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, мулла Барадар, который должен стать президентом Афганистана уже прибыл в страну.

1. Женщины смогут получать образование вплоть до университетского уровня.

2. Женщины будут иметь право работать.

3. Талибан будет просить всех женщин носить платки, ношение паранджи требовать не будут.

4. Исламский Эмират никому не угрожает и не собирается ни с кем враждовать. Месть это не путь Талибана.

5. Лидеры Исламского Эмирата отдали распоряжение о всеобщем помиловании. Талибан прекращает вражду со всеми, кто выступал против него в Афганистане.

6. Талибан гордится тем, что стал той силой, которая смогла освободить Афганистан он иностранной оккупации после 20 лет борьбы.

7. Безопасность иностранных посольств и международных организаций находится в приоритете у Талибана. Специальные силы безопасности Талибана обеспечат защиту периметра как для убывающих из Афганистана, так и для тех, кто остается.

8. В Афганистане будет сформировано сильное инклюзивное (!) исламское правительство.

9. Талибан не собирается нападать на американских граждан в аэропорту Кабула. Никто из американских граждан или граждан других стран не пострадает.

10. Иностранные СМИ смогут продолжить работу в Афганистане. Будет сохранена возможность критиковать деятельность правительства Талибана и делать публичные высказывания о его работе.

11. Свобода слова в Афганистане должна соответствовать исламским ценностям. СМИ должны работать на единство нации, чтобы все афганцы жили мирно, как братья.

12. Государственные служащие должны продолжать работу на благо государства и общества. Всеобщая амнистия распространяется и на них.

13. И снова о женщинах. Все права женщин будут гарантированы в пределах исламских законов. Талибан считает женщин ключевой частью общества, но они должны соблюдать нормы ислама.

14. Талибан не будет преследовать афганских переводчиков, которые работали с оккупационным режимом. Они не будут подвергаться преследованиям и атакам из мести. Им нет необходимости уезжать из Афганистана.

15. Талибан заверяет, в том числе и США, что территория Афганистана не будет использоваться для атаки на другие страны.

16. Все афганские военные, которые напрямую работали с оккупационными войсками также получат амнистию.

17. Талибан хочет признания международного сообщества, которому не стоит бояться Талибана. Талибан не представляет угрозы для других стран и все возможные проблемы в отношениях он готов обсуждать в рамках двусторонних или многосторонних переговоров для решения проблем.

18. Правительство Гани было слабым и обманывало афганцев. Оно не выполнило своих обещаний и сбежало.

19. Талибан обеспечит безопасность жителей Кабула и не допустит грабежей, мародерства, воровства и прочих преступлений.

20. Представитель Талибана похвастался, что Талибан взял весь Афганистан за 11 дней.

21. Относительно насилия в годы войны, Талибан заявляет, что все это было не из мести, но у них не было выбора, так как была война. Теперь другое время, поэтому и подходы будут другими.

22. Талибан обещает, что очень скоро изменит Афганистан. Это будут положительные изменения, потому что каждый афганец хочет иметь лучшую жизнь. Талибан предпримет серьезные шаги для улучшения экономики Афганистана с помощью других стран.

22. У Талибана очень хорошие отношения с Пакистаном, Россией и Китаем. Но у Талибана нет союзников и он не является частью какого-либо военно-политического блока.

23. С точки зрения Талибана, Афганская война официально завершилась. Талибан хочет, чтобы времена войны ушли в прошлое, а Афганистан перестал являться полем битвы для афганцев и иностранных держав.

24. Талибан имеет большой опыт в различных областях, который поможет в процессе изменения Афганистана к лучшему.

25. Талибан нацелен на то, чтобы правительство Афганистана было открытым для народа и включало в себя представителей различных групп.

26. Талибан заявляет, что не позволит, чтобы Афганистан стал убежищем для международных террористов (толстый намек на ИГИЛ).

Присутствующие на пресс-конференции отмечают, что на 2 вопроса талибы были не столь уверены в ответах – относительно женщин-журналистов и ситуации с производством наркотиков в Афганистане, хотя и заявили, что работа женщин будет осуществляться в рамках законов шариата, а производство наркотиков они намереваются прекратить.

PS. В целом, Талибан наобещал кучу всего, прямо молочные реки и кисельные берега – умеренный исламистский режим, даже менее радикальный, чем режим в Саудовской Аравии. Режим всепрощающий и не мстящий своим врагам. Режим, который никуда не хочет лезть, а хочет заниматься развитием Афганистана с помощью других стран (в приоритете Пакистан, Россия и Китай). Который против терроризма и против наркотиков, но за инклюзивность правительства, расширение прав женщин в рамках шариата и т.д. и т.п.

На словах, это практически калька с "Догмы" и "католичество это круто".

Другой вопрос, что этот "Талибан-бодрячок", пока что существует в основном на словах, тогда как его недавние дела не являются большим секретом. Обычный человек с одной стороны видит красивые слова и обещания, а с другой – вполне конкретные дела. И пока что второе явно перевешивает первое.

Так что верить на слово талибам тут разумеется не стоит. Чтобы доказать, что за этими словами действительно есть хоть что-то, им для начало надо подтвердить их делами в рамках рисуемого ими Афганистана с розовыми шариатскими понями.

Тем более, учитывайте, что заявления делаются от имени политического бюро Талибана, а далеко не все фракции внутри Талибана разделают подобные подходы, так как что даже внутри самого Талибана озвученное может встретить неодобрение по целому ряду пунктов, особенно затрагивающих вопросы шариата.

В общем, пресс-конференция показала, что красиво говорить и многое обещать талибы умеют. Осталось немного подождать конкретных дел.

Разумеется, если Талибан реализует хотя бы часть того, что он сегодня всем наобещал, это действительно может изменить отношение к нему.

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