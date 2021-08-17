 

Мнение: Коммерческий теракт

17.08.2021, 19:16, Разное
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У следователей появилась новая версия взрыва в воронежском автобусе. По их мнению, речь может идти о конфликте между коммерческими перевозчиками. Правоохранители предполагают, что устройство должно было сдетонировать в пустом автобусе.

Собственно, такая возможность была понятна с самого начала. Фактически, речь идет о том же теракте, только сугубо с коммерческими целями. Нормальное гангстерское государство с соответствующими ему методами решения хозяйственных споров. У кого кошелек потолще – тот отжимает нефтяную компанию, у кого бисер помельче – тот взрывает автобусы конкурентов. Принципиальной разницы между “Байкалфинансгруп” и самодельным взрывным устройством под сиденьем на самом деле нет – это один и тот же инструмент перераспределения собственности через банальный криминал.

Источник: Эль Мюрид



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