На территории Мексики археологи нашли самые старые букеты цветов

Во время раскопок на территории древнего, но сейчас уже заброшенного города Теотиуакан, археологи обнаружили составленные в древности букеты цветов. По предварительным данным, им уже минимум 1800 лет.

Разумеется, цветы давно засохли, превратившись в некое подобие гербария. Однако сохраниться им в течение столь длительного времени помогло то, что букеты стояли внутри одной из древних пирамид в камере, расположенной на глубине 18 метров.

Вероятно, букеты цветов были подношения богам, говорят ученые. Однако это не так важно. Гораздо интереснее для науки то, что им так много лет. Ученые намерены исследовать данный факт, который, некоторым образом, меняет представление науки о далеком прошлом.