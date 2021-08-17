После выздоровления от COVID-19 легкие полностью восстанавливаются



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«С начала пандемии остро поднимались вопросы, есть ли у COVID-19 долгосрочные эффекты, и остается ли после инфекции постоянное повреждение легких. Это исследование дает редкую возможность изучить бессимптомных людей, которые перенесли COVID-19. Его результаты помогают ответить на эти вопросы», – сообщил Заид Абделсаттар (Zaid Abdelsattar), торакальный хирург из Университета Лойола в Чикаго, ведущий автор нового исследования.

Американские ученые провели первое в своем роде исследование: они гистологически изучили легкие людей, которые выздоровели после COVID-19. В научной работе они проанализировали строение легочной ткани 11 человек, перенесших коронавирусную инфекцию различной степени тяжести. К моменту получения образцов тканей у них не было никаких симптомов этого заболевания. Ткани для анализа были получены, когда этим пациентам проводилась резекция легких по другим показаниям спустя 24-142 дня после COVID-19.

Строение легких участников исследования сравнили с образцами легких тех, кто никогда не болел COVID-19, и тех, кто умер от этой болезни.

Исследование показало, что у людей, которые полностью выздоровели после COVID-19, в легких не осталось никаких патологических изменений. Их легочная ткань не отличалась от легких людей, которые не болели коронавирусной инфекцией.

Ученые считают результаты своего исследования обнадеживающими. По их мнению, у большинства выздоровевших от COVID-19 людей в легких не должно быть существенных долгосрочных изменений.

«Наше исследование показывает, что если вы болели COVID-19 и полностью выздоровели – клинически и согласно снимками легких – легочная ткань также скорее всего полностью восстановится», – сказал Абделсаттар. Он добавил, что в будущих исследованиях нужно выяснить, почему некоторые пациенты выздоравливают полностью, а другие – нет.