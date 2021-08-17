Беленюк о возможном назначении министром спорта: Я бы сделал все, чтобы проявить себя на должности

“Я бы сделал все, чтобы не ударить в грязь лицом. Это однозначно. Я думаю, каждый министр хочет себя проявить на своей должности. Что касается результатов, то спорт – это такая штука, что тут сложно загадывать. Вот просто пример [украинского боксера] Александра Хижняка, который в третьем раунде, ведя в счете по результатам двух раундов 2:0, пропустил один удар и после этого он упустил золотую медаль, которая подняла бы нас на много ступеней вперед. И Украина была бы не 44-я, а где-то 30-я”, – сказал спортсмен.

По словам Беленюка, если президент Украины Владимир Зеленский предложит ему стать министром спорта, он поговорит с главой государства и “обязательно подумает над этим предложением”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке).

По словам спортсмена, перед парламентскими выборами в 2019 году он встречался с Зеленским. Президент тогда сказал, что видит в Беленюке “классного министра спорта”. “Я отвечаю: “Владимир Александрович, увольте, у меня Олимпийские игры впереди, я не смогу быть министром и готовиться к Олимпиаде”. Он сказал: “Я в любом случае хочу видеть тебя в своей команде”, – рассказал Беленюк.

Сейчас пост министра молодежи и спорта Украины занимает Вадим Гутцайт. Он вошел в состав Кабинета Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля, который Верховная Рада утвердила 4 марта прошлого года.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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