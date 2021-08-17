 

Беленюк о возможном назначении министром спорта: Я бы сделал все, чтобы проявить себя на должности

17.08.2021, 18:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я бы сделал все, чтобы не ударить в грязь лицом. Это однозначно. Я думаю, каждый министр хочет себя проявить на своей должности. Что касается результатов, то спорт – это такая штука, что тут сложно загадывать. Вот просто пример [украинского боксера] Александра Хижняка, который в третьем раунде, ведя в счете по результатам двух раундов 2:0, пропустил один удар и после этого он упустил золотую медаль, которая подняла бы нас на много ступеней вперед. И Украина была бы не 44-я, а где-то 30-я”, – сказал спортсмен.

По словам Беленюка, если президент Украины Владимир Зеленский предложит ему стать министром спорта, он поговорит с главой государства и “обязательно подумает над этим предложением”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке).

По словам спортсмена, перед парламентскими выборами в 2019 году он встречался с Зеленским. Президент тогда сказал, что видит в Беленюке “классного министра спорта”. “Я отвечаю: “Владимир Александрович, увольте, у меня Олимпийские игры впереди, я не смогу быть министром и готовиться к Олимпиаде”. Он сказал: “Я в любом случае хочу видеть тебя в своей команде”, – рассказал Беленюк. 

Сейчас пост министра молодежи и спорта Украины занимает Вадим Гутцайт. Он вошел в состав Кабинета Министров премьер-министра Дениса Шмыгаля, который Верховная Рада утвердила 4 марта прошлого года.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Le Figaro – «любовь живёт три года» — премьер Франции ушёл в отставку, Макрону придётся формировать новое правительство

18.10 / Верещук – критикам опроса от Зеленского: Что это за политическая истерика?

14.02 / Крыша спортзала в московском ДК обрушилась из-за снегопада

14.06 / Санкции против РФ в связи с аннексией Крыма должны “продолжать действовать” – генсек НАТО

07.08 / Литва направила ноту протеста Белоруссии из-за пуска БелАЭС

05.03 / После 25 лет замалчиваний экс-президента Перу Фухимори обвинили в принудительной стерилизации женщин

01.09 / Степанов рассказал о “новой реальности” и балансе между карантином и жизнью страны

23.09 / Ученый назвал болезнь, после которой может появляться иммунитет к COVID-19

16.07 / Меркель сдала украинские интересы в пользу России – Арестович о визите Зеленского в Берлин

30.07 / В Днепропетровской области столкнулись четыре авто, есть погибший

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика