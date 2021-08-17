Экс-участница «Стрелок» Юлия Беретта считает, что МакSим врет о болезни

В одном из интервью Юлия Беретта заявила о том, что МакSим врет о своей тяжелой болезни. По словам экс-участницы группы «Стрелки», певица «пиарится на своем здоровье».

МакSим после того, как у нее диагностировали коронавирус, полтора месяца провела в коме. Поклонники считают чудом, что ей удалось выйти из искусственного сна. Многие коллеги поддерживали артистку и сочувствовали ей в тяжелый период. Юлия Беретта призналась, что сначала была обеспокоена состоянием здоровья Марины Максимовой. Однако, когда она увидела, настолько история с болезнью певицы затянулась, заподозрила ее в обмане. Как отметила бывшая участница «Стрелок», слишком мало доказательств того, что МакSим действительно пребывала в коме. Ее выздоровление исполнительница назвала «Instagram-шоу с воскрешением».

Юлия Беретта убеждена, что это был тщательно продуманный пиар-ход. Из-за тяжелых разводов, ДТП и алкогольной зависимости МакSим потеряла то, что имела. За этот период поменялись вкусы слушателей и появились новые тренды. Поэтому Марине Максимовой было сложно вернуть былую популярность. Ее коллега считает, что «девочка, приехавшая из провинции, так просто не смогла отказаться от славы». Как отметила Юлия Беретта, она не приемлет таких «интриг и игр с судьбой». Певица убеждена, что МакSим стоит жить и работать ради своих дочерей, показывая им достойный пример.