 

Ученые: Активное пользование Facebook увеличивает риск депрессии

17.08.2021, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Сингапура после проведения исследования пришли к выводам, что активное пользование Facebook увеличивает риск депрессии. Кроме этого, когда появляются признаки этой болезни, люди начинают проводить в популярной соцсети еще больше времени.
Такая зависимость формирует порочный круг, из которого достаточно сложно вырваться. Исследование с участием более 1200 человек в возрасте 18-64 года исследователи начали проводить еще пять лет назад. До конца эксперимента остались только 355 добровольцев, которые ответили на все интересующие ученых вопросы.

Кроме депрессивных состояний, повышенное пользование Facebook порождало у людей зависть. Они рассматривали чужие снимки с демонстрацией счастливых моментов и начинали сравнивать их со своей жизнью. Такие негативные эмоции могут порождать депрессию, так как не каждый человек способен пережить социальный успех и материальное благополучие другого. Люди начинали ощущать себя подавленными, так как у них не состоялось то, о чем мечтали.

Источник: medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.11 / Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков

23.07 / Надежда Ангарская избавилась от лишнего веса и передала марафон похудения поклонницам

30.12 / Агата Муцениеце из-за московских пробок променяла Porsche Cayenne на метро

07.08 / Скандалы: «А параллельно пилились бюджеты…»

02.09 / Ученые выявили связь между пищеварением и стрессом

11.08 / США объявили Россию главным врагом – политолог Мезюхо

08.09 / Дефицит витамина D у мужчин может приводить к преждевременной смерти

09.02 / Задержанных на протестных митингах обяжут оплачивать своё пребывание в ИВС

12.02 / Мнение: Культурная революция

07.08 / Мнение: Ополченцы 2014-2015 годов о войне на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика