Ученые: Активное пользование Facebook увеличивает риск депрессии

Ученые из Сингапура после проведения исследования пришли к выводам, что активное пользование Facebook увеличивает риск депрессии. Кроме этого, когда появляются признаки этой болезни, люди начинают проводить в популярной соцсети еще больше времени.

Такая зависимость формирует порочный круг, из которого достаточно сложно вырваться. Исследование с участием более 1200 человек в возрасте 18-64 года исследователи начали проводить еще пять лет назад. До конца эксперимента остались только 355 добровольцев, которые ответили на все интересующие ученых вопросы.

Кроме депрессивных состояний, повышенное пользование Facebook порождало у людей зависть. Они рассматривали чужие снимки с демонстрацией счастливых моментов и начинали сравнивать их со своей жизнью. Такие негативные эмоции могут порождать депрессию, так как не каждый человек способен пережить социальный успех и материальное благополучие другого. Люди начинали ощущать себя подавленными, так как у них не состоялось то, о чем мечтали.

Источник: medikforum.ru