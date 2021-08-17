Ученые: Чрезмерное потребление рыбы грозит риском снижения иммунитета

После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что чрезмерное потребление рыбы может негативно сказаться на здоровье. Омега-3 жирные кислоты способны изменить иммунную функцию, что приводит к плохой реакции на бактериальные или вирусные инфекции.

Ученые в лабораторных условиях повели эксперимент на грызунах. Их кормили продуктами с большим содержанием омега-3. В результате, чрезмерное потребление рыбы привело к снижению иммунитета и повышенному риску колита. По словам специалистов, дисфункциональный ответ может сказаться на способности организма оказывать сопротивление микробным патогенам.

Как отметили ученые, девушкам, которые планируют рождение ребенка, беременным и кормящим матерям, рекомендовано употреблять в неделю не более двух порций рыбы. Избыток омега-3 в организме может повлиять на развитие плода. Кроме этого, чрезмерное употребление рыбы может привести к пищевому отравлению.

Источник: ufatime.ru