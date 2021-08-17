 

Ученые: Чрезмерное потребление рыбы грозит риском снижения иммунитета

17.08.2021, 18:40, Разное
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После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что чрезмерное потребление рыбы может негативно сказаться на здоровье. Омега-3 жирные кислоты способны изменить иммунную функцию, что приводит к плохой реакции на бактериальные или вирусные инфекции.
Ученые в лабораторных условиях повели эксперимент на грызунах. Их кормили продуктами с большим содержанием омега-3. В результате, чрезмерное потребление рыбы привело к снижению иммунитета и повышенному риску колита. По словам специалистов, дисфункциональный ответ может сказаться на способности организма оказывать сопротивление микробным патогенам.

Как отметили ученые, девушкам, которые планируют рождение ребенка, беременным и кормящим матерям, рекомендовано употреблять в неделю не более двух порций рыбы. Избыток омега-3 в организме может повлиять на развитие плода. Кроме этого, чрезмерное употребление рыбы может привести к пищевому отравлению.

Источник: ufatime.ru



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