 

“Новые люди” предложили поддержать особенных детей региональными выплатами

17.08.2021, 18:34, Разное
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Предприятие организовала местная жительница, кандидат в депутаты Госдумы и победительница первого политического реалити-шоу “Дебаты кандидаты” Анна Гурская. О трудностях таких детей она знает не понаслышке: женщина сама воспитывает особенного ребенка.

Сын Анны появился на свет без одной руки. Она нашла в себе силы поддерживать ребенка и помогать другим родителям. Вместе с сыном Анна спроектировала коллекцию одежды “Левасупергерой” — LSH.

Победив в первом политическом реалити-шоу “Дебаты кандидаты”, женщина получила грант на реализацию своей идеи. Пошивочный цех помогли открыть “Новые люди”.

Мама особенного ребенка познакомилась с Юлией Барановской на съезде партии “Новые люди”. Женщины подружились. Телеведущая пообещала посетить Воронеж и поддержать семьи с особенными детьми.

Сейчас доплаты на особенных детей есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в регионах, где зарплаты значительно ниже, проблема стоит гораздо острее.

Авксентьева и Барановская выступили с инициативой распространить меры поддержки на всю Россию. Они подписали соответствующую петицию.

“Мы с мамами разговаривали о том, что семьи, в которых растут дети с особенностями, как никто другой нуждаются в поддержке. Они не должны оставаться один на один со своими проблемами”, – подчеркнула Авксентьева.

Барановская напомнила, что большинство особенных детей нуждаются в постоянной опеке. “Естественно, когда ребенок никак не может сам себя обслуживать, то это все делает за него мама — самый близкий человек. Вопрос: мама не может ходить на работу, а на что жить?” — задалась вопросом телеведущая.

“Новые люди” поддержали идею выплачивать дополнительные пособия родителям, воспитывающим детей с тяжелой инвалидностью, и по этой причине не имеющим возможности трудоустроиться. Необходимо, чтобы размер выплат превышал региональные МРОТы.

Также партийцы предлагают распространить поддержку на неработающих пенсионеров. Необходимо законодательно закрепить выплаты родителям-пенсионерам по достижении ребенком-инвалидом совершеннолетия, при этом не лишать их страховой пенсии по старости.



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