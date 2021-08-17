В Выхино-Жулебино построят пешеходный переход через Лермонтовский проспект

Районы Москвы продолжают развиваться во многом благодаря местным жителям, ведь кому, как не им, лучше знать, где нужен переход, новая детская площадка или сквер. Столичные власти всегда идут навстречу жителям, поэтому везде появляются необходимые объекты инфраструктуры.

Так, для удобства и безопасности жителей района Выхино-Жулебино на Лермонтовском проспекте построят новый пешеходный переход. Он появится между улицами Привольная и Пронская, возле дома 2, корпус 1. Сооружение появится в течение ближайших трех лет.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что благодаря новому переходу пешеходы смогут безопасно пройти через Лермонтовский проспект в сторону железнодорожной станции Косино. Для удобства предусмотрено две лестницы, два пандусных схода, а также лифты для маломобильных граждан.

“Мы завершили торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации. Контракт будет заключен в ближайшее время с ООО “Проектный институт развития городской инфраструктуры”, – сообщил Загрутдинов.

Напомним, железнодорожная станция Косино станет частью третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) “Крюково – Ипподром”, запуск которого запланирован на 2022 год. В 2019 году в Выхино-Жулебино открылась станция метро “Косино” Некрасовской линии. Благодаря этому разгрузился южный участок Таганско-Краснопресненской линии.

Ранее “Дни.ру” писали о строительстве надземного пешеходного перехода в Сосенском через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Проект недавно одобрила Москомархитектура. Он будет реализован в рамках строительства развязок на этой магистрали на участке от транспортно-пересадочного узла “Столбово” до улицы Поляны.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, сооружение появится недалеко от улицы Александры Монаховой. Его длина составит примерно 100 метров, а ширина – четыре метра. Пешеходный переход оборудуют тремя лестничными сходами. С каждой стороны сделают пандусы для колясок. Под мостом сможет проехать автомобиль высотой до пяти метров.