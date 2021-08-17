На Ставрополье за три года переквалифицировали более 5 тыс. человек предпенсионного возраста

В Ставропольском крае свыше 5 тыс. местных жителей предпенсионного возраста за три года стали участниками программ переобучения и повышения квалификации, они осваивают профессии по нацпроекту «Демография», сообщили в региональном минтруде.

«За три года в рамках нацпроекта в крае более 5 тыс. граждан в возрасте 50 лет и старше – как работающие, так и стремящиеся вернуться к трудовой деятельности – прошли переподготовку или получили новую профессию. Популярными на рынке труда профессиями остаются бухгалтеры, инженеры, кондитеры, кузнецы-штамповщики, охранники, повара, продавцы-консультанты, провизоры, рентгенолаборанты и другие», – цитирует сообщение регионального ведомства ТАСС.

На Ставрополье проживают более 73,3 тыс. человек этой возрастной категории. «Ежегодно за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости обращаются около 3 тыс. жителей региона предпенсионного и пенсионного возраста. Для желающих найти работу проводятся ярмарки вакансий, как комплексные или специализированные, предусматривающие конкретную профессию, так и ярмарки для одного или нескольких предприятий одной направленности», – пояснили в министерстве.

Устраиваться на новую работу или сохранять прежнее рабочее место жителям старшего возраста помогают и программы переобучения. Образовательные программы для участников предлагают три вуза края. Обучение проводится бесплатно, после его окончания каждый получает диплом о переподготовке либо удостоверение о повышении квалификации.