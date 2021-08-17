В СФ зафиксировали попытки ряда стран ОБСЕ вмешаться в выборы в России

Со стороны ряда стран ОБСЕ фиксируются попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России, сообщил первый замглавы международного комитета СФ, руководитель рабочей группы комиссии Владимир Джабаров.

«Комиссия фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в РФ со стороны ряда стран-членов ОБСЕ», – сообщил Джабаров, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии СФ.

По словам сенатора, значительная часть выпадов в адрес РФ «не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан».

«Практически ежедневно мы наблюдаем поток ничем не подкрепленных обвинений в адрес избирательного законодательства нашей страны и информационные атаки на ЦИК. Это позволяет говорить о заранее спланированных попытках дискредитировать голосование как таковое», – подчеркнул он.

Джабаров назвал отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить в РФ наблюдательную миссию «спектаклем». По его мнению, отказ «был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей».

«Расцениваем это как коллективную попытку срыва непредвзятого освещения выборов на международном уровне. Именно в этом ключе будем рассматривать отсылки к отсутствию наблюдателей ОБСЕ в комментариях и заявлениях по итогам голосования», – подчеркнул политик.

Он также предостерег «все иностранные государства от участия в любых формах вмешательства во внутренние дела нашей страны».

«Успехом такие попытки не увенчаются, а лишь навредят отношениям между странами. Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ», – сказал сенатор.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в РФ в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году.

Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.